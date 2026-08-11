Paso a paso: cómo activar el "audio dual" en tu celular para ver películas o escuchar música en pareja

Android permite conectar dos auriculares Bluetooth al mismo tiempo y reproducir el mismo contenido en ambos dispositivos gracias a la tecnología LE Audio. La función permite compartir música, videos o podcasts desde un único teléfono, sin necesidad de cables ni adaptadores externos, aunque tanto el celular como los auriculares deben ser compatibles con este estándar.

El audio compartido en Android puede resultar especialmente útil durante viajes, reuniones o momentos de ocio en los que dos personas quieren escuchar el mismo contenido. Además de permitir la conexión de varios accesorios, LE Audio fue desarrollado para ofrecer una mejor calidad de sonido, menor consumo de energía y una latencia más baja frente al Bluetooth tradicional.

Qué se necesita para conectar dos auriculares Bluetooth

Para utilizar esta función es necesario contar con un celular Android compatible con LE Audio y dos pares de auriculares que también soporten esta tecnología. Entre los dispositivos compatibles se encuentran modelos recientes de Google Pixel y Samsung.

También es necesario tener el sistema operativo actualizado y mantener activada la conexión Bluetooth. Una vez enlazado el primer par de auriculares, el teléfono permite agregar un segundo accesorio desde las opciones de Bluetooth.

En los Google Pixel, el procedimiento consiste en conectar primero los auriculares compatibles y después abrir el menú de Configuración rápida. Allí hay que presionar el ícono de Bluetooth y seleccionar “Compartir audio”. Si el segundo par ya está vinculado, se puede elegir directamente; de lo contrario, hay que seleccionar “Sincronizar dispositivo nuevo” y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo funciona en celulares Samsung

En los teléfonos Samsung compatibles con LE Audio, el proceso también se realiza desde la configuración rápida. Al seleccionar Bluetooth junto al accesorio compatible, hay que ingresar en el ícono de ajustes y elegir “Buscar una transmisión” para acceder a un audio compartido.

Samsung también permite iniciar una transmisión mediante Auracast. Para hacerlo, hay que ingresar en los detalles del dispositivo y seleccionar “Transmitir sonido con Auracast”.

Es necesario contar con un celular Android compatible con LE Audio.

Una vez conectados los dos auriculares, cada usuario puede regular su propio volumen. También es posible elegir qué accesorio utilizar para las llamadas y realizar una prueba de sonido para comprobar que la conexión funciona correctamente.

Además, LE Audio permite acceder a transmisiones públicas mediante un código QR, una alternativa pensada para espacios donde se ofrece audio compartido.

Si el celular o los auriculares no son compatibles con LE Audio, una alternativa es utilizar un adaptador Bluetooth dual, aunque esta opción no ofrece las mismas ventajas de eficiencia y control.