Un histórico comercio de medialunas cerró sus puertas producto de la crisis económica que produjo Javier Milei y su gobierno que afecta duramente a la industria alimenticia por la caída del consumo y el aumento de los costos.

La tradicional franquicia Las Medialunas del Abuelo, que llegó a tener 80 sucursales en el AMBA, bajó la persiana del local ubicado frente a la plaza principal de Pilar. El cierre se suma a un escenario cada vez más complejo para la gastronomía local.

Las persianas del local ubicado en San Martín 637 cerró tras funcionar durante más de dos décadas. Se da en medio de un contexto adverso para los comercios gastronómicos, con consumidores que redujeron sus gastos y empresarios que enfrentan aumentos en insumos, alquileres y costos de producción.

La crisis golpeó a una franquicia con mucha historia

Creada por José María Sánchez en el barrio porteño de Belgrano alrededor del año 2000, Las Medialunas del Abuelo llegó a contar con unas 80 sucursales en 2003. El primer local abrió en la esquina de Blanco Encalada y Arcos, en Belgrano. El crecimiento inicial superó incluso las expectativas de su fundador.

"El primer local lo abro en Belgrano, Blanco Encalada y Arcos. En seis meses yo pensaba vender 200 docenas por día, en cada local que abriera. En los primeros 30 días ya estábamos vendiendo 600 docenas por día", recordó Sánchez recientemente durante una entrevista con el canal de streaming Love/St.

La marca construyó su identidad alrededor de un producto tradicional y accesible, con las medialunas como principal atractivo. Incluso atravesó la crisis de comienzos de siglo con un modelo basado en precios bajos y un consumo que, en aquel momento, encontró en las facturas una alternativa económica para alimentarse.

"La época más dura, que fue el 2001 y 2002, nuestro horario de más venta era después de las 6 de la tarde, ¿por qué? Porque la gente cenaba un café con leche con medialunas, que le salía más barato", relató Sánchez. Y agregó: "La gente venía con la changa del día y lo más barato, lo único que podía comprar con $1 y pico era una docena de medialunas, media docena de medialunas la compraba con 70 centavos".

El escenario actual, sin embargo, presenta una diferencia central: el consumidor ya no solo busca precios bajos, sino que también modificó sus hábitos y tiene una oferta mucho más amplia. Las cadenas gastronómicas incorporaron nuevos productos y formatos, desde tortas y rolls de canela hasta propuestas saladas, mientras otras marcas comenzaron a disputar el mercado de los panificados. La propia Las Medialunas del Abuelo amplió su propuesta con facturas y productos salados, aunque el contexto económico volvió cada vez más difícil sostener determinados puntos de venta.