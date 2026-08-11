Docentes de TdF están de paro y el gobernador afirma que no hay margen para un nuevo aumento

Uno de los gremios docentes más importantes de Tierra del Fuego realizan desde hace una semana un paro en toda la provincia en reclamo de mejores condiciones salariales. Frente a la medida de fuerza, que impidió el inicio del segundo semestre escolar, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, resaltó que su gestión tiene "el tercer sueldo docente del país" y que ya "no hay más recursos" para dar nuevos aumentos.

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) piden que los docentes de la provincia tengan un salario mínimo de $3.000.000 para que puedan garantizar las necesidades básicas. Se trata de un monto muy superior al actual ingreso medio, que oscila los $1.187.000, según indicó el gremio en un comunicado.

"Nos vimos obligados a tomar esta difícil decisión porque nuestros salarios cubren menos de la mitad del costo de vida en la provincia", indicaron desde la conducción sindical. Los docentes plantean que la situación obliga a los trabajadores a "endeudarse, tomar múltiples cargos o sumar empleos en otros rubros" para poder sostener a sus familias.

Por su parte, el gobernador Melella se expresó sobre el conflicto y aseguró que el salario docente fueguino se encuentra entre los más altos del país, pese a que admitió que el Gobierno provincial no tiene los recursos necesarios para otro aumento.

"Estamos lejos de lo que piden y solicitan, sin embargo, somos el tercer sueldo docente del país. Cuando tuvimos los recursos dimos el mejor aumento que pudimos, hoy no tenemos el dinero para poder darles ese aumento", afirmó Melella en diálogo con el medio local FM Origen.

En esa línea, siguió: "Entiendo que no es suficiente el salario y ojalá podamos darles lo que corresponde, pero no podemos".

La explicación de Melella

El mandatario provincial solicitó a los gremios "racionalidad" y pidió que el Poder Legislativo local pueda avanzar en una nueva legislación local para hacer frente al problema. "Le pido al sector sindical que esto no sea una lucha de fuerzas, pido que haya racionalidad y que se trabaje en la Legislatura por una ley de financiación educativa", planteó.

En medio del avance de la protesta, el Gobierno provincial realizó el jueves pasado la primera reunión de la mesa técnica paritaria, aunque el ofrecimiento no fue aceptado por los sindicatos.

En este contexto, los docentes mantienen una "permanencia" dentro del Ministerio de Educación en la ciudad de Río Grande. También un acampe frente a la Casa de Gobierno en la capital, Ushuaia, y otras protestas en establecimientos educativos en la localidad de Tolhuin.