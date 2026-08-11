"Cuando llegó la edad de retiro empecé a pensar cómo sigo": el jubilado que creó un viñedo de cero y hoy exporta vinos

Enrique Rohde se jubiló y, tras una extensa trayectoria, descubrió su nueva pasión y emprendimiento de la mano del vino. A sus 58 años, con una extensa trayectoria al frente de empresas tecnológicas, decidió crear un viñedo de cero en la Patagonia y hoy lo exporta a diferentes partes del mundo.

Cómo empezó a emprender el jubilado: su explicación detrás del éxito

"Cuando estaba llegando ya el momento del retiro, empecé a pensar cómo sigo con esto", explicó Aicardi en diálogo con Cadena 3. Así, decidió apostar por una tradición familiar: su abuelo, Nicolo Aicardi, había sido un vinicultor italiano que había intentado establecer un proyecto vitivinícola en Argentina, pero no había funcionado. "Cuando me llegó una carta del banco, me hizo recordar el legado de mi abuelo y decidí que debía cumplir con ese mandato pendiente", explicó.

El jubilado decidió invertir todos los ahorros de su vida en el proyecto en la Patagonia, pero simplemente en el rol de emprendedor, ya que lo maneja junto a otras personas. "Yo sirvo para emprender. Para manejarlo, administrarlo, lo fundo", admitió.

Aicardi describe el proyecto como "una vida nueva", si bien tuvo sus desafíos, el proyecto finalmente fue un éxito. "Hoy cada botella es una forma de honrar ese legado, un puente entre el pasado y la tierra que elegimos como hogar", sostienen en el sitio oficial de la firma.

¿Dónde se encuentra exactamente su viñedo?

Aircarde decidió ubicar su proyecto en San Patricio del Chañar, en Neuquén. En detalle, cuenta con 20 hectáreas, de las cuales 17 están ocupadas por el viñedo de la Familia Aicardi, que también cuenta con su propia bodega.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una expansión y Aimar busca aprender el lenguaje del terroir. "Es donde hay una conversación entre el suelo, el agua, las raíces, la atmósfera, el viento", detalló.