Moria: lo bueno, lo malo y curiosidades de la esperada serie de Netflix sobre Moria Casán

Moria, la serie de Javier Van de Couter sobre Moria Casán se estrena el 14 de agosto en Netflix.

Moria, la esperada serie de Javier Van de Couter basada en la vida de la actriz Moria Casán, se estrena en Netflix el 14 de agosto. Ante la expectativa de los suscriptores por ver el trabajo de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth como "La One", un punteo crítico sobre los mejores y peores aspectos de la ficción, y curiosidades que atraparán a todos los fanáticos de la diva de la "lengua karateca" más picante del espectáculo argentino.

Moria Casán es una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina y una de las más difíciles de clasificar por su enorme versatilidad artística. Cuando se anunció que Sofía Gala Castiglione -su hija, fruto de su matrimonio con Mario Castiglione-, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serían las encargadas de interpretarla en distintos momentos de su vida, la presión mediática se hizo presente y con ella una pregunta inevitable: ¿estarían a la altura del mito de “La One”? Sí, lo están. Uno de los aspectos más celebratorios de estas interpretaciones es que ninguna de las actrices se dedica simplemente a imitarla, sino que construyen al personaje desde su propio estilo. Por supuesto, en cada versión de Moria no faltan los dixit, esas frases populares que la inmortalizaron en la televisión y que, sin dudas, captarán especialmente la atención de sus fanáticos.

Alerta: a continuación hay spoilers de Moria

También, una de las mejores decisiones en la serie de Van de Couter (Mía, Tesis sobre una domesticación) es darle a Moria (¡la real!) el personaje de narradora omnisciente y titiritera de su propia historia. De esta manera, la diva rompe el esquema clásico de un típico biodrama e interactúa con las situaciones que la marcaron en su vida (sus amores, el teatro de revista, las polémicas que la hicieron tambalear y la intimidad detrás del personaje). Con apariciones en los 8 capítulos que comprenden la serie, una Moria alienígena hilvana el relato con brillos y glamour, en lo que termina siendo un recurso kitsch que le aporta color a la ficción.

Por la serie de Moria desfilan Olmedo y Porcel, Susana Giménez, Carlos Petit, Carlos Rottemberg y se hace mención a personalidades de la farándula que han tenido cruces con la diva, pero ninguno de ellos -a excepción del personaje de Mario Castiglione y Sofía Gala, que tienen un crecimiento y conflicto a lo largo de la serie- tienen arcos narrativos definidos y así como aparecen y hacen su gracia, desaparecen sin más explicación. Sobre guiones perezosos y mal escritos, un resultado de capítulos de calidad dispar y tratamiento superficial. Como una celebración de sus 80 años, la serie culmina con una gran fiesta donde confluye pasado, presente y legado de Moria. Se trata de una larga escena que aporta valor emotivo y corona un relato con altibajos que intenta evocar el desparpajo y la narrativa maricona de la excelente La Veneno, de Los Javis.