Augusto Caviglia consagró al haras Tierra de Vida campeón sudamericano de Salto

El deporte ecuestre argentino vuelve a rugir en lo más alto del continente. En una actuación que quedará en los libros del hito deportivo nacional, el manager general y entrenador Augusto Caviglia consagró al haras de caballos de salto Tierra de Vida (TDV) como el flamante Campeón Sudamericano de Salto. La gesta tuvo lugar en las instalaciones del Haras Cooper, en la ciudad de Campinas, Brasil, y coronó años de riguroso trabajo de selección genética, entrenamiento de alto rendimiento y una impecable planificación táctica.

El equipo comandado por Caviglia estuvo integrado por los jinetes Nahuel Pérez Salgado y Germán Ríos, quienes compitieron con ejemplares de la cría de José María Randazzo, propietario de la prestigiosa cabaña TDV. Frente a los binomios más competitivos de la región y en un trazado de máxima exigencia técnica, la delegación nacional demostró templanza, precisión y un profundo entendimiento con los equinos, nacidos y desarrollados íntegramente bajo los lineamientos del sistema de trabajo del haras.

De la cría a la gloria continental

El camino hacia el oro sudamericano no fue casualidad, sino el resultado de un proceso de largo aliento. Como jinete, entrenador y manager general de Tierra de Vida, Caviglia ha dedicado su trayectoria profesional a perfeccionar líneas de salto que combinan potencia, temperamento y una técnica depurada. Este título internacional consolida su doble rol como un hábil estratega en la pista y un visionario en el desarrollo y formación de caballos jóvenes.

La disciplina, la apuesta por la genética de alta competencia y la inteligencia táctica fueron las piezas clave para alcanzar la cima. Tras la consagración y con la medalla dorada en el pecho, Caviglia sintetizó la emoción del momento: "Este campeonato no es solo una medalla individual; es la validación de un proyecto de vida, del esfuerzo diario en la pista y de la pasión por criar caballos con el corazón y la capacidad atlética para competir contra los mejores del mundo".

Con este triunfo histórico, el haras Tierra de Vida y el equitador argentino no solo reafirman el prestigio de la hípica albiceleste en Sudamérica, sino que dejan una huella imborrable para el futuro de la disciplina en el país.