Facundo Moyano contó la verdad detrás de lo ocurrido con Candela: "Es un tema de..."

Facundo Moyano salió al cruce de las dudas que generó la versión de su novia Candela sobre el reciente episodio que protagonizaron ambos y tanta repercusión tuvo: las imágenes de ella corriendo por la calle y él perisguiéndola, en una secuencia que generó todo tipo de teorías. En ese sentido, sostuvo en una entrevista con TN que lo ocurrido no tuvo relación con el consumo de sustancias sino con un problema de salud mental.

“Vos cuando me preguntás ya estás poniendo en duda lo que dijo Candela. Porque Candela dijo que consumió ella, que esto, que lo otro, y no me endilgó a mí ningún tipo de responsabilidad”, afirmó Moyano durante la nota. Y agregó: “A vos te siguen generando dudas porque no querés creer eso, y por más que yo te presente las pruebas, vos no vas a querer creerlo”.

Facundo Moyano defendió a Candela: "Para mí no es un tema de consumo, es un tema de salud psicológica"

El entrevistador insistió en que el caso genera “muchas preguntas” pero Moyano rechazó el cuestionamiento: “No es legítimo que pongas en duda las afirmaciones de alguien. Que vos no lo puedas creer no significa que puedas poner en duda las declaraciones de mi novia”.

“Es un tema de salud psicológica”, insistió Moyano

Consultado sobre por qué se produjo el episodio que describió Candela, Facundo Moyano fue categórico. “Si vos me preguntás por qué llegó a ese brote psicótico, la verdad no sé, y para mí no es un tema de consumo. Es un tema de salud psicológica”, explicó y remarcó que por eso se enoja “tanto”.

El periodista le preguntó, entonces, si su novia había tenido antecedentes de brotes psicóticos. “No lo sé. Hace mucho, yo estoy con ella desde enero”, respondió el exdiputado y aclaró que Candela “refirió que no”. Más temprano, el entrevistador había señalado que la situación “ha tenido semejante repercusión porque la gran mayoría no puede creer lo que pasó”. Moyano replicó: “Yo tampoco lo puedo creer. ¿Vos te pensás que yo puedo creer que le haya hecho un ataque de cosas?”.