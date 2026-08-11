Día del Niño 2026: qué notebooks y componentes convienen comprar para combinar estudio, diseño y juegos

El Día del Niño puede ser una buena oportunidad para regalar tecnología que combine entretenimiento, aprendizaje y creatividad. Para quienes están pensando en una notebook para estudiar y jugar, un equipo preparado para crear contenido o componentes para armar una PC gamer, AMD ofrece distintas alternativas para cada necesidad y presupuesto.

Entre las opciones aparecen notebooks como la HP 15, la Lenovo IdeaPad Slim 3, la Lenovo LOQ Essential, la HP Victus Gaming y la ASUS TUF Gaming A16. También hay procesadores y placas de video para quienes prefieren armar o actualizar su propia computadora, como los AMD Ryzen 5 5600GT, Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 7700X3D y Radeon RX 9070 GRE.

Notebooks para estudiar, jugar y crear

Para quienes están dando sus primeros pasos en el gaming, la HP 15 es una alternativa versátil. Su procesador AMD Ryzen 5 7520U permite realizar tareas escolares, navegar, consumir contenido y disfrutar de las primeras experiencias con videojuegos. Está disponible en Frávega desde $1.299.999.

Otra opción es la Lenovo IdeaPad Slim 3, equipada con un AMD Ryzen 7 5825U. Su diseño liviano apunta al uso cotidiano, desde clases y trabajos prácticos hasta entretenimiento. Se consigue en On City desde $1.599.999.

Para quienes buscan más potencia, la Lenovo LOQ Essential combina un AMD Ryzen 7 170 con gráficos dedicados y almacenamiento SSD. Está pensada para jugar, editar imágenes y videos y comenzar a utilizar herramientas de diseño. Su precio sugerido en Compra Gamer es de $2.272.982.

La HP Victus Gaming, por su parte, incorpora un AMD Ryzen 5 7535HS y gráficos dedicados. Está orientada a gaming, streaming, edición y multitarea, con una pantalla de alta frecuencia de actualización. Se ofrece en Compra Gamer por $1.640.800.

Para quienes buscan una experiencia preparada para nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, la ASUS TUF Gaming A16 suma un AMD Ryzen 7 260 y un sistema de refrigeración pensado para sesiones prolongadas. Su precio sugerido es de $2.638.765 en Compra Gamer.

AMD ofrece distintas alternativas para cada necesidad y presupuesto.

Componentes para armar una PC gamer

Quienes prefieren construir su propio equipo también tienen alternativas. El Ryzen 5 5600GT, con 6 núcleos y 12 hilos y gráficos Radeon integrados, permite comenzar una PC sin comprar una placa de video dedicada.

El Ryzen 7 5700G sube la apuesta con 8 núcleos y 16 hilos, mientras que el Ryzen 7 7700X3D incorpora tecnología 3D V-Cache y plataforma AM5 para quienes buscan una PC gamer con margen de actualización.

Finalmente, la Radeon RX 9070 GRE, basada en RDNA 4, apunta a quienes quieren jugar en 1440p con mayor nivel de detalle y también utilizar la PC para creación de contenido.

Así, la tecnología puede convertirse en algo más que un regalo: una herramienta para aprender, crear, jugar y desarrollar nuevas habilidades.