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Eduardo Feinmann volvió a justificar la represión: "Si alguien tira una piedra..."

En el programa de Radio Mitre, un locutor diferenció la represión policial de la dictadura militar y criticó a los kirchneristas por su discurso y su memoria histórica.

11 de agosto, 2026 | 19.49
Feinmann volvió a justificar la represión durante la marcha por la Ley de Tierras.

Eduardo Feinmann, durante la última emisión de Alguien tiene que decirlo en Radio Mitre, se refirió nuevamente a la represión ejercida por la Policía y Gendarmería durante la manifestación por las modificaciones a la Ley de Tierras y diferenció lo acontecido de las prácticas de la dictadura militar. Durante su intervención, sostuvo que la represión es un término legal que no debería tener connotación negativa, criticando a su vez a los “kukas” por su discurso sobre el tema.

“La palabra represión no es una mala palabra”, afirmó el conductor, añadiendo que en derecho penal ese término significa “hacer cesar un delito”. Señaló que esto no tiene relación con “lo que hacían los militares genocidas en la década del 70', que aplicaban picana y torturas”.

Un locutor de "Alguien tiene que decirlo" defendió la represión como concepto legal y apuntó contra los "cucas"

Tras esto, profundizó: "Si alguien tira una piedra, tira palos, tira botellas, agrede a la policía, hay que hacer cesar ese delito”. En ese sentido, subrayó que la palabra represión “no es una mala palabra” y que su uso en el contexto de las fuerzas de seguridad no debería ser estigmatizado.

Eduardo Feinmann cruzó a la oposición

El locutor también apuntó contra los “kukas”, término que utiliza para referirse a los kirchneristas, por su rechazo a la represión. “Los kukas viven hablando de las brutales represiones en las manifestaciones”, dijo, y contrastó esa postura con lo que ocurrió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: "Cuando gobernaban los kukas, te metían preso si comprabas cinco botellas de aceite”, afirmó en alusión a los controles de precios o restricciones.

 

Después de eso, criticó la memoria de los argentinos: “En la Argentina tenemos una memoria tan corta que ya nos olvidamos de cosas que soportábamos y eran insoportables”.

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