Con proyecciones en el obelisco: llega un homenaje a un histórico guionista a la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires celebra los 100 años del nacimiento de René Goscinny, el histórico creador de universos inolvidables como Asterix, Lucky Luke y El pequeño Nicolás, con un homenaje en el Obelisco. Se podrá disfrutar de diferentes actividades para toda la familia.

Corrientes 24 hs: así será el homenaje a René Goscinny

Durante el evento que se realizará este sábado 15 de agosto desde las 20 hs habrá proyecciones de los icónicos personajes de Goscinny sobre el Obelisco, cine en pantalla gigante y otras actividades para la familia. El homenaje se realizará al aire libre en Av. Corrientes, entre Cerrito y Uruguay.

Además, habrá promociones en restaurantes y librerías para entrar de lleno en el humor y la imaginación del guionista. Se trata de una noche para redescubrir en Buenos Aires con la historia de las grandes figuras de la historieta a nivel mundial.

El homenaje será por los 100 años del fallecimiento de Goscinny

¿Quién fue René Goscinny?

Goscinny fue un guionista de historietas y escritor, e incluso dibujante, franco-argentino. Nació en París en 1926, pero desarrolló toda su etapa formativa primigenia en Buenos Aires, donde siguió su vocación por el dibujo humorístico. Sus primeras ilustraciones y textos los publicó en dos revistas porteñas, Notre Voix y Quartier Latin, ambas pertenecientes al Colegio Francés de Buenos Aires, donde obtuvo su diploma de bachiller.

El artista vivió entre 1928 y 1945 en la ciudad de Buenos Aires y cuando ya residía en Nueva York, entró en contacto con el mundo del cómic profesional, para luego volver a su Francia natal, donde se convirtió en el coautor de grandes clásicos de fama mundial.

Entre ellos, se encuentran:

Asterix y Umpah-Pah (con Albert Uderzo).

Iznogud (con Jean Tabary).

El pequeño Nicolás (con Sempé).

La mejor etapa de las aventuras de Lucky Luke, personaje creado por Morris.

También llegó a dirigir la revista Pilote, de la cual fue cofundador. Muchas de sus historietas fueron publicadas en reconocidas tiradas argentinas como Frontera, Billiken, Anteojito y Antifaz, Siete Días Ilustrados, AZ Diez, entre otras. Falleció finalmente en Francia en 1977.