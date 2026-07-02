DT de Austria Rangnick afirma que frenar a Lamine Yamal es clave para dar la sorpresa ante España

Conferencia de prensa de Austria para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El DT de Austria, Ralf Rangnick, dijo que a los aficionados al fútbol de ‌todo el mundo les ‌encanta ver jugar a Lamine Yamal, pero que impedir que el extremo demuestre su talento será una de las principales prioridades de su equipo en el choque del jueves ante España por los dieciseisavos de final del Mundial.

España ha ido reincorporando poco a poco al ​jugador de 18 ⁠años tras una lesión muscular en abril, limitando ‌su participación a 141 minutos en los tres ⁠partidos de la fase de ⁠grupos, en los que marcó un gol.

"Lamine Yamal es un jugador excelente, y lo seguirá siendo durante los próximos ⁠12, 13 o 14 años, quizá incluso más", ​declaró Rangnick a periodistas el miércoles. "Si ‌se mantiene sano y mantiene ‌la cabeza fría, podrá disputar muchos partidos".

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"Es uno de ⁠los jugadores a los que seguiremos muy de cerca mañana, para no darle mucho espacio ni demasiadas oportunidades de regatear. Es un jugador al que a ​todos los ‌aficionados al fútbol, independientemente de su procedencia, les encanta ver. Pero nuestra tarea mañana será hacer que tenga el balón lo menos posible".

Austria marcó seis goles en tres partidos de la fase ⁠de grupos, uno más que España, pero Rangnick reconoció que su equipo tendría que elevar su nivel frente a una selección que lleva 34 partidos invicta desde marzo de 2023.

"Todos sabemos que mañana tenemos que hacerlo aún mejor. Contra España, esto es obvio", afirmó Rangnick.

El capitán de Austria, ‌David Alaba, que pasó cinco temporadas en el Real Madrid, afirmó que son plenamente conscientes de la calidad con la que cuenta España.

"Juegan un fútbol muy atractivo. Tienen una calidad enorme y jugadores capaces de marcar la diferencia", ‌señaló Alaba. "Pero no queremos escondernos. Tenemos muchas ganas de jugar al ataque e intentar salir airosos".

Austria no podrá contar con el ‌defensa Phillipp ⁠Mwene por lesión, pero Rangnick señaló que su equipo tiene opciones suficientes para superar las ​bajas y que sigue convencido de que pueden dar batalla ante uno de los favoritos a ganar el torneo.

Con información de Reuters