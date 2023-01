El calvario que vive un importante crack después del Mundial de Qatar: "Muy frustrante"

Uno de los futbolistas que la rompió en el Mundial de Qatar 2022 en los pocos partidos que jugó vive un calvario luego de lo que fue su participación en el torneo.

Uno de los cracks que la rompió en los partidos que jugó en el Mundial atraviesa un mal momento personal luego de lo vivido en Qatar. Pocas semanas antes del comienzo del certamen sufrió una lesión que cambió todo para lo que vendría en su carrera, pero igualmente tuvo la oportunidad de estar en el torneo y se destacó por su gran nivel. Igualmente, a su Selección no le alcanzó para avanzar más y se quedó en octavos de final.

Se trata del atacante surcoreano Heung-min Son, quien llegó a la Copa del Mundo como uno de los principales protagonistas. La fractura facial cerca de su ojo izquierdo en un partido del Tottenham lo obligó a pasar por el quirófano y, a partir de ese momento, vestir una máscara para protegerse el rostro y tener la chance de jugar. El asiático no sólo participó, sino que fue una pieza fundamental para lograr el pase de ronda venciendo a Portugal. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el delantero y lo dejó más que claro.

"Mi vista está bien. Pero cuando me viene la pelota a veces es raro, porque no la puedo ver bien por la máscara. No es que me moleste mucho, pero no es lo mejor", sostuvo Son en diálogo con un medio británico poco más de un mes después de la eliminación de su Selección a manos de Brasil en octavos. Y luego agregó: "Si dependiera sólo de mí jugaría sin ella. Pero mi familia está preocupada porque es un riesgo si me golpean otra vez. El riesgo es alto y los médicos me recomendaron llevarla".

Por otro lado, el surcoreano habló de un partido en particular en el que jugó con el Tottenham y no la pasó nada bien por dicha incomodidad: "Contra el Aston Villa fue muy frustrante porque recibía la pelota y la perdía porque no podía verla. Estaba muy enojado". Para colmo, en dicho compromiso que se llevó a cabo el pasado 1 de enero por la Premier League, el Villa de Emiliano "Dibu" Martínez se impuso por 2 a 0 (uno de los tantos lo marcó Emiliano Buendía).

La vida de Heung-min Son y el fútbol

En su país, todos los hombres menores de 28 años están obligados a cumplir con el servicio militar de 21 meses. La excepción a la regla, es que la persona tenga algún éxito deportivo representando al país y a Son se le acaban las posibilidades cuando también brilla en el Tottenham de la Premier League. Sin embargo, meses después del Mundial de Rusia 2018, el delantero tuvo revancha en otra competición como en los Juegos Asiáticos 2018 (medalla de oro) y logró un permiso especial.

La vida del atacante tuvo sus particularidades. Luego de realizar el servicio militar y sacarse de encima esa pesada mochila que lo persiguió durante cinco años, la estrella surcoreana puso su cabeza en el Mundial de Qatar 2022, su máximo sueño y objetivo. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas como esperaba.