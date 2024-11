La industria automotriz sigue en picada por la crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei. En este contexto de recesión, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que conduce Ricardo Pignanelli, informó sobre la finalización del vínculo que sostenía la multinacional estadounidense Lear Corporation con Fiat, por lo que se procedió con la no renovación de más de 350 contratos. De este modo, la firma dejará de producir los componentes.

La planta ubicada en la ciudad de San Francisco, al este de la provincia de Córdoba y que inició sus actividades en 2017, decidió avanzar con un fuerte recorte de personal, ya que dejará de fabricar el cableado de las unidades que Fiat disponía para el modelo Cronos. A su vez, la empresa abrió retiros voluntarios para el personal de planta permanente, por lo que se calcula que, del total de 700 trabajadores que tiene la compañía, más de la mitad perderían sus puestos de trabajo.

Desde el sindicato explicaron que en el caso de los contratos eventuales, la medida obedece al cese del acuerdo que tenía Lear con Fiat-Stellantis para la fabricación de componentes; mientras que los retiros se decidieron por la reducción de turnos y producción en Nissan en Córdoba, otras de las fábricas a la cual la planta local provee autopartes.

"Lamentablemente está pasando en todas las automotrices del país, incluso en las más fuertes como Toyota", aseguró el secretario de Prensa del SMATA en Córdoba, Javier García. "Se termina el proyecto con Fiat y no se renueva, por lo que quedan sin esa producción. Y por otro lado, las suspensiones de Nissan en Córdoba se fueron intensificando, más a fin de año, a tal punto de que medio mes estaba suspendido, y hasta más. Y anunciaron que el año que viene empiezan con un solo turno", explicó García.

Si bien no hay confirmación, sostuvo que Fiat tendría un nuevo arreglo con otra empresa por menor costo. “Seguramente le ha aparecido a Fiat alguna empresa que le haya ganado la cotización, más barata que Lear. No sé si los componentes van a venir desde el exterior, o sea si van a ser importados; o si se va a producir en algunas fábricas locales. Hay una fábrica de Stellantis muy grande en Córdoba que se llama Suramericana, que no sabemos qué va a fabricar”, explicó.

En ese marco, apuntó contra la apertura de importaciones impulsada por el Presidente, que atenta contra la competitividad y afecta profundamente la producción local: “Ojalá haya un Estado presente con las empresas y den algún tipo de créditos, así como se le puede dar el campo. A las empresas les abren la posibilidad de traer elementos desde afuera y no hay manera de que podamos competir con China, ni con Brasil. Si una persona se va a comprar un iPhone a Paraguay, imaginate las empresas que traen por grandes cantidades”, advirtió García.

Por la crisis económica, una fábrica de una histórica empresa cerrará y dejará a 200 empleados en la calle

Los trabajadores de la empresa Dorada S.A denunciaron que la empresa ya les comunicó el cierre de la planta ubicada en Lomas de Zamora, del Conurbano bonaerense, cuando termine el año y 200 empleados podrían quedar en la calle. La compañía que fabrica los productos de la popular marca Dánica y que pertenece al Grupo Beltran confirmó el cierre de esa fábrica y empleados salieron a reclamar y tuvieron una audiencia con el Ministerio de Trabajo pero aún no tuvieron una respuesta favorable.

"Desde que esta gente se hizo cargo de la empresa en el 2019 tuvimos conflictos todos los años, pero los últimos meses la empresa empezó a no invertir, a recortar gastos y hace un mes abrieron retiros voluntarios y empezaron a cerrar las cámaras", relató el secretario gremial Javier Castillo al medio El Termómetro.

En ese sentido, explicó que desde la empresa les comunicaron que, a partir del 1 de enero, la planta cerrará sus puertas y que van a vender las máquinas. "Con el dinero que reciban van a pagar las indemnizaciones", agregó el sindicalista.