El folklore no esperaba escuchar lo que tenía preparado El Chaqueño Palavecino: "Dejame que me vaya"

El posteo del Chaqueño Palavecino que causó furor en el folklore.

El Chaqueño Palavecino es uno de los referentes del folklore en Argentina en estos 40 años que lleva de trayectoria en el mundo de la música. Acostumbrado a usar sus redes sociales para ventilar detalles de su actividad artística, en este caso lo hizo para exponer un video que nadie esperaba con un título que resonó en los fanáticos: "Dejame que me vaya".

Como tantos artistas de música popular, El Chaqueño Palavecino arrancó el 2025 con una intensa vorágine de actividades marcadas por sus shows en festivales de folklore que tuvieron su pico máximo entre enero y febrero. En la continuidad de sus compromisos, el cantautor utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video con una de las bandas más reconocidas del ambiente: Los Nocheros.

El Chaqueño Palavecino comenzó un 2025 cargado de actividades.

Es que el grupo tiene su propio programa en YouTube llamado "Nocheros en la mesa" y a través de la plataforma, publicó un video junto al Chaqueño donde interpretaron una versión inédita de la canción Dejame que me vaya del artista de 68 años. "Siempre es un honor compartir con mis hermanos", expresó el creador del popular tema Amor salvaje.

Tanto los seguidores del Chaqueño Palavecino como de Los Nocheros reaccionaron con efusividad frente al encuentro entre grandes artistas ligados al ámbito del folklore. "Que viva el folklore"; "Llega a mí corazón directo, que orgullo escucharlos cantar juntos"; "Que genios mis ídolos, los felicito. Los queremos mucho", fueron algunos de los comentarios expresados en las redes.

Nahuel Pennisi y Los Nocheros sorprendieron al folklore con una "difícil" revelación

Los Nocheros tienen un ciclo de entrevistas en su canal de YouTube, llamado Nocheros en la Mesa, en el que reciben a colegas para compartir anécdotas, comida mediante. En una reciente emisión, los músicos tuvieron como invitados a Laura Esquivel y Nahuel Pennisi, quien se abrió y dio a conocer el mal momento que vivió hace tiempo.

En el video que la banda publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a los integrantes de la misma y a sus invitados risueños y divertidos en un encuentro al aire libre, rodeados de amigos, asado y tragos, que acompañaron con sus voces y el sonido de una guitarra. Es sabido que los integrantes de Los Nocheros son oriundos de Salta y una de sus preguntas a sus invitados se relacionó con esa provincia: les preguntaron qué sentían ellos por "La Linda".

"Llegué (a Salta) hace 13 o 14 años, en 2011. Venía de una época difícil con la música, estaba saliendo de un proyecto que no disfrutaba mucho y Salta me hizo renacer. Ahí conocí La Casona, la Peña Balderrama y ahí conocí a un montón de amigos, chacareras nuevas que no conocía y desde ese momento Salta quedó en mi corazón", pronunció el músico, ante la escucha atenta de Los Nocheros y de Esquivel. Este video compartido en el feed de Instagram de la banda recibió comentarios como "Volvería siempre a Salta… por algo le dicen Salta, La Linda… que lugares hermosos quedaron en mi" y "Que grande Nahuel… en ese viaje suyo de mochilero, me acuerdo de escucharlo en la plaza de Purmamarca".