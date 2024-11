Con equipamientos tecnológicos de última generación, La Rioja fortalece su sistema de salud pública

Como parte de un plan de actualización en el sistema sanitario, el área de Ingeniería Hospitalaria del Ministerio de Salud de La Rioja hizo entrega de un nuevo monitor fetal de última tecnología, destinado para el Servicio de Tocoginecología del Hospital Eleazar Herrera Mota. Se trata de un equipo que tiene como función observar la frecuencia cardiaca del bebé y controlar las contracciones del útero en mujeres embarazadas.

De esta manera, tanto en la gestación como en el parto, el monitor fetal permite saber si el bebé se encuentra bien o si hay contracciones de parto. Con esto, el profesional puede observar cualquier signo de sufrimiento fetal y tomar medidas oportunas a tiempo. En esta oportunidad, en la entrega, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento mencionado, estuvieron presentes el responsable del Área de Ingeniería Hospitalaria Federico Mercado, la Directora Administrativa Sonia Turra y personal profesional del servicio.

Con nuevos equipamientos, el Ministerio de Salud continua trabajando en la implementación del Plan Provincial de Salud 2030, respondiendo a Políticas Públicas impulsadas por el Gobierno de La Rioja, federalizando la salud en los hospitales del interior, llevando mejor tecnología y digitalización a todos los efectores de salud.

El compromiso riojano por mejorar el sistema de salud

Durante su visita a Chilecito, el gobernador Ricardo Quintela, inauguró el servicio de hemodiálisis del Hospital Eleazar Herrera Motta, y puso en marcha el centro de hemodiálisis del Hospital Eduardo Neira de la localidad de Villa Unión, a través de una transmisión virtual con el departamento General Felipe Varela. Ambas acciones forman parte del Programa Provincial de Mejoramiento de la Red de Infraestructura Sanitaria.

Según indicó Quintela, durante el acto de inauguración, la pandemia les permitió conocer el sistema sanitario y planificar soluciones a las urgencias que presentaba cada departamento, y ajustar el sistema sanitario al difícil momento que se estaba viviendo. "No teníamos planta de oxígeno y compramos plantas para cada uno de los centros de salud en la provincia, para que no tengan que venir a capital a cargar oxígeno, y luego poder brindar el servicio en cada departamento. También fuimos incorporando camas, reconstruimos el Hospital Virgen María de Fátima, e hicimos acuerdos con el sector privado", enumeró el primer mandatario riojano, y agregó: "Me llena de satisfacción mirar hacia atrás y ver el ahora".

Con respecto al servicio de hemodiálisis inaugurado, Quintela remarcó que esto se traducirá en una mejora radical en la vida de los pacientes. "Además de la patología, la gente debía recibir diálisis y hacer casi 400 kilómetros de ida y vuelta, lo que significa el esfuerzo físico, económico, el desarraigo y recibir una atención que no es suficiente para mitigar los costos; y ahora, con esto, tienen mucho más cerca la posibilidad de recibir este servicio", describió.

Por otra parte, el mandatario riojano también entregó equipamiento de ultima tecnología para el Hospital de la Madre y el Niño (HMyN), maquinaria que mejorará y agilizará la atención a todos los riojanos y correspondo a la profundización de las políticas de la provincia sobre la salud pública. Es por ello, que se suministró un dispositivo láser para cirugía en recién nacidos, ecógrafo, oxímetro de pulso especial para resonador y ocho sillas de ruedas.

La directora ejecutiva del HMyN, Viviana Pérez, explicó que el Gobierno entregó aparatología que le da "calidad al Hospital", en relación a las ecografías que se realizan en los bebés prematuros en el servicio de neonatología y enfatizó: "Nos dieron un oxímetro de pulso, que es especial, ya que solamente se pueda usar en el resonador que hace un tiempo se implementó también, esto da mayor calidad de trabajo y un equipo láser para poder realizar cirugías en bebés para evitar la retinopatía de prematuros".