Oscar Ruggeri llegó tarde a ESPN F90 y sorprendió al Pollo Vignolo: "¿Es posta?"

Oscar Ruggeri llegó tarde a ESPN F90 y sorprendió al Pollo Vignolo

Oscar Ruggeri protagonizó un nuevo momento insólito en ESPN F90, en la televisión argentina, con el que sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo. El campeón del mundo con la Selección Argentina llegó tarde al programa conducido por el relator, pero no fue lo que más llamó la atención a los pocos minutos del comienzo del mismo. El atuendo que lucía el "Cabezón" no sólo despertó las risas de sus propios compañeros, sino también de usuarios que opinaron a través de las redes sociales sobre este hecho.

El panelista de Boca Juniors y River Plate regresó de su viaje por Egipto, lo cual no dudó en mostrar en pleno vivo. Con un turbante y una vestimenta acorde a su travesía, Ruggeri ingresó al estudio de la señal de Disney y los presentes no tardaron en burlarse. De hecho, el propio conductor tampoco se perdió el juego y lanzó varios comentarios al aire con respecto a la sorpresa que recibió por parte del exjugador, que no se cambió de ropa en las dos horas de la emisión de este miércoles 27 de noviembre del 2024.

"Me cagué todo", esbozó Vignolo ni bien vio a su compañero en pleno programa y luego se saludaron. Morena Beltrán también participó de la "charla" y lanzó: "no puedo hacer un programa con Oscar así". El "Pollo" Vignolo volvió a tomar la posta y agregó: "Te digo... te queda bien. ¿Es cómodo? Para ir a relatar el viernes a River contra Estudiantes ¿Es posta, amigo?".

Ante los dichos de cada uno, el "Cabezón" respondió que efectivamente trajo el atuendo desde Egipto y procedió a contar una anécdota del viaje que compartió con su esposa Nancy y el mal momento que vivieron mientras paseaban juntos. Sin embargo, el panelista de ESPN F90 contó con humor que una persona le ofreció cinco camellos y hasta una Ferrari a cambio de su pareja, por lo que sus compañeros nuevamente comenzaron a reírse en vivo.

Tensión en el programa del Pollo Vignolo en El Trece entre 2 periodistas

El programa de televisión Pasión por el Fútbol, que se emite cada domingo por la noche en El Trece, tuvo un momento por demás tenso en vivo que impactó al conductor Sebastián "Pollo" Vignolo. En plena edición del 24 de noviembre del 2024, el panelista Héctor Gallo analizó la jugada más polémica del último fin de semana en el fútbol argentino, con el supuesto penal no cobrado de Marcelo Saracchi a Walter Mazzanti en Huracán vs. Boca Juniors sobre la hora.

En ese instante, mientras el presentador y todos los panelistas opinaban acerca de la acción en el estadio del "Globo", intervino Bárbara Fritzler para aportar su visión acerca de la maniobra entre el defensor del "Xeneize" y el delantero del "Quemero". Entonces, comenzó un intercambio muy picante entre la hermana del exjugador Matías Fritzler y "Gallito", que terminó con descalificaciones incluidas:

Héctor Gallo (HG): "(Hernán) Mastrángelo (el árbitro) se descontroló, el protocolo fue tremendo... ¡Hizo todo mal! Acá no hubo falta".

Barbi Fritzler (BF): "¡Si lo toca Saracchi a Mazzanti!".

HG: "A mi entender, y a entender de la gente que sabe de esto, no hubo falta. No hubo falta".

Pollo Vignolo (PV): "¿No tiene que dejar seguir (antes de cobrar el penal que luego finalmente anuló)?".

BF: "¿Quiénes saben de esto, Gallo, quiénes saben? ¿Yo no sé de esto? Parece que no, no sé...".

HG: "En lugar de hacer terminar la jugada, como dice el protocolo, ¡cobra antes, cobra antes!".

BF: "No, pero dejame a mí, porque vos hablás de la gente que sabe de esto... ¿Quiénes son los que saben de esto?".

HG: "Y no sé, fijate, es un problema mío con quién hablo. Escuchame, ¡reglamento hay uno solo, reglamento hay uno solo!".

BF: "No, no, porque parece que yo no sé... Para mí es penal, Saracchi desestabiliza a Mazzanti".

PV: "Acá Barbi dice que es penal".

HG: "Bueno, está bien, la respeto pero no tenés razón. Listo, fenómeno".

BF: "¡No, no, dijiste que yo no sé de esto! Para mí, vos no sabés nada Gallo, ¿qué querés que te diga? Para mí, vos tampoco sabés nada".

HG: "Yo no sé nada, pero aquí en ninguna de las dos situaciones fue penal".

BF: "Toda esta explicación no me importa, ¡fue un penalazo! Gallo siempre le habla a gente de la que no da nombres. Quedó clarísimo, Gallo, pero para vos no sabemos nada".

HG: "No, por favor, no quise decir eso...".

BF: "Acá te estamos dando el argumento de por qué es penal, pero no nos querés escuchar".

HG: "¡Bueno, para mí no es penal!".