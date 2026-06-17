Quién gana el Mundial 2026, según los Simpson: las predicciones y pronósticos

Miles de usuarios interpretan que el encuentro representaría una posible final del Mundial 2026, aunque la serie nunca lo menciona de manera explícita.

A medida que avanza la competencia por la Copa del Mundo, las teorías sobre el resultado del torneo vuelven a multiplicarse en redes sociales. En esta ocasión, las miradas apuntan a Los Simpson y a unas supuestas predicciones relacionadas con el Mundial 2026, un evento que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La teoría de Los Simpson sobre el Mundial 2026 que volvió a viralizarse

Las especulaciones surgieron a partir de un episodio emitido originalmente en 1997. Se trata de “La familia Cartridge”, capítulo perteneciente a la novena temporada de la popular serie animada creada por Matt Groening.

En esa historia aparece un partido de fútbol disputado entre México y Portugal en la ciudad ficticia de Springfield. El encuentro es presentado bajo el lema “¿Cuál es la mejor nación del mundo?”, una frase que muchos usuarios interpretaron como una referencia a una hipotética final de una Copa del Mundo.

La teoría cobró fuerza debido a que ambas selecciones lograron clasificarse para el Mundial 2026, lo que llevó a miles de fanáticos a preguntarse si el programa podría haber anticipado, una vez más, un acontecimiento deportivo de relevancia internacional.

Qué dicen las predicciones de Los Simpson sobre el Mundial 2026

Aunque el episodio no menciona explícitamente una Copa del Mundo ni señala a un campeón, numerosos usuarios en plataformas digitales sostienen que el enfrentamiento entre México y Portugal podría representar una pista sobre la final del torneo.

La interpretación más difundida indica que ambos seleccionados llegarían al partido decisivo del campeonato. A partir de allí comenzaron las especulaciones sobre cuál de los dos equipos podría quedarse con el título.

Sin embargo, la serie no ofrece ningún resultado concluyente. El partido mostrado en Springfield tiene un tono completamente humorístico y se centra en una crítica satírica a la percepción que existía sobre el fútbol en Estados Unidos durante aquellos años.

Por ese motivo, cualquier conclusión sobre un supuesto campeón del Mundial 2026 se basa únicamente en interpretaciones realizadas por los seguidores de la serie y no en una predicción concreta presentada dentro de la trama.

Por qué México y Portugal podrían cruzarse en la final

Más allá de las teorías, algunos fanáticos analizaron la estructura del torneo para determinar si el escenario planteado por el episodio sería posible. Según el formato actual de la Copa del Mundo, si México y Portugal terminan como líderes de sus respectivos grupos, ambos quedarían ubicados en lados opuestos del cuadro eliminatorio. Esto permitiría que avanzaran de manera paralela hasta una eventual final.

Incluso si uno de los dos equipos clasificara como segundo de grupo, la disposición de las llaves también podría favorecer un cruce en el partido decisivo, siempre y cuando superaran con éxito las rondas de dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales. Aunque el camino es complejo, desde el punto de vista matemático y deportivo la posibilidad existe.

Un episodio de la novena temporada de Los Simpson mostró un partido entre México y Portugal que hoy alimenta nuevas especulaciones mundialistas

El historial de predicciones que alimenta el fenómeno

El interés por estas teorías no es casual. Durante décadas, Los Simpson construyeron una fama mundial por haber mostrado situaciones que posteriormente parecieron hacerse realidad. Entre los casos más citados por los seguidores de la serie aparecen la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la compra de 20th Century Fox por parte de Walt Disney y diversos acontecimientos políticos, tecnológicos y deportivos.

Ese historial es el principal motivo por el que cada episodio antiguo suele ser revisado en busca de nuevas coincidencias. En el caso del Mundial 2026, la aparición de México y Portugal en un partido simbólico fue suficiente para despertar una nueva ola de teorías. Por ahora, no existe una predicción oficial sobre quién ganará el torneo. Lo único cierto es que las supuestas predicciones de Los Simpson volvieron a instalar el debate y alimentaron la expectativa de los fanáticos a un año de una de las competencias más importantes del planeta.