Mundial 2026: cuál es el posible camino de la Selección Argentina para la final

Selección Argentina.

El sorteo realizado el 5 de diciembre terminó de dibujar el destino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en una zona que, al menos sobre el papel, parece accesible para el vigente campeón del mundo.

Sin embargo, la verdadera historia comienza después de la fase de grupos. El nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos modificó por completo el recorrido hacia el título. Ahora, además de los dos primeros de cada zona, también avanzan los ocho mejores terceros, un cambio que amplía las posibilidades de clasificación pero también multiplica las variantes en los cruces de eliminación directa.

Si Argentina gana el grupo: España o Uruguay podrían aparecer de entrada

Finalizar en el primer puesto del Grupo J parece ser el escenario ideal para la "Scaloneta". Sin embargo, el premio podría incluir un desafío de máxima exigencia desde el primer partido eliminatorio.

En los 16avos de final, Argentina podría cruzarse con el segundo clasificado del Grupo H, una zona integrada por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. En otras palabras, el debut en la fase decisiva podría ser nada menos que frente a la Roja o al conjunto de Marcelo Bielsa.

El encuentro está programado para el viernes 3 de julio en Miami. Si logra superar esa instancia, el campeón del mundo avanzaría a unos octavos de final ampliados donde se mediría contra el ganador del cruce entre los segundos de los grupos D y G, donde aparecen selecciones como Estados Unidos, Paraguay, Bélgica o Turquía.

La complejidad aumenta a medida que avanza el torneo. En cuartos de final podría emerger Portugal, mientras que una eventual semifinal abriría la puerta a uno de los clásicos más esperados del fútbol mundial: Argentina frente a Brasil. Inglaterra también aparece como una amenaza posible en esa instancia.

El otro escenario: clasificar segundo y cambiar de lado del cuadro

Terminar segundo en el Grupo J no necesariamente simplificaría el camino. De hecho, podría hacerlo todavía más complejo.

En ese caso, la Selección debería enfrentar directamente al líder del Grupo H, donde España parte como principal favorita. Es decir, lo que podría evitar en caso de terminar primera podría convertirse en una obligación inmediata si finaliza como escolta.

Selección Argentina.

Después, el recorrido incluiría posibles cruces contra selecciones de enorme jerarquía como Portugal o Inglaterra, mientras que una hipotética semifinal podría colocar enfrente a Francia o Países Bajos, dos equipos que suelen llegar a las etapas decisivas de los Mundiales.

La diferencia principal no radica tanto en la dificultad de los rivales sino en la distribución de las potencias dentro del cuadro. En este escenario, Argentina evitaría a Brasil hasta una posible final, pero debería atravesar previamente una ruta plagada de candidatos europeos.

La carta inesperada: avanzar como uno de los mejores terceros

La gran novedad del Mundial 2026 es que los terceros puestos también pueden mantener vivo el sueño.

Si Argentina no logra terminar entre los dos primeros del Grupo J, todavía tendría chances de avanzar como uno de los ocho mejores terceros. Si bien es una hipótesis poco probable para una selección del nivel de la Albiceleste, el reglamento contempla esa posibilidad.

Allí los cruces serían todavía más impredecibles. Dependiendo de la combinación de resultados, podría enfrentar al ganador del Grupo D, al líder del Grupo L, al primero del Grupo B o incluso al vencedor del Grupo K.

En ese lote aparecen nombres pesados como Inglaterra, Portugal, Canadá o Suiza, lo que demuestra que cualquier error en la fase inicial podría tener consecuencias inmediatas en el cuadro eliminatorio.

La final soñada en Nueva Jersey

La gran definición del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

Si Argentina consigue llegar hasta esa instancia, del otro lado podrían esperar algunas de las selecciones más poderosas del planeta. España, Francia, Alemania y Países Bajos aparecen como los principales candidatos a emerger desde el sector opuesto del cuadro en caso de que ganen sus respectivos grupos.

Para la Selección de Scaloni, el desafío será enorme. Defender un título mundial siempre es más difícil que conquistarlo. Pero el recorrido que dejó el sorteo ofrece una certeza: si Argentina quiere volver a levantar la Copa del Mundo, probablemente deba atravesar un auténtico desfile de potencias.