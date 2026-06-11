Zafó Brasil: dos titulares de Marruecos, afuera del Mundial 2026 por lesión

Se acerca el debut de la Selección de Marruecos y horas antes del encuentro se confirmaron dos bajas sensibles que se perderán el torneo por lesión. Después del empate 1 a 1 contra Noruega en el último amistoso previo al comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, el elenco marroquí perdió a Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, quienes no sólo no estarán en el duelo contra Brasil, sino que también ya fueron reemplazados por otros dos futbolistas. Desde el cuerpo técnico ya lo confirmaron y están listos para el encuentro de este sábado 13 de junio contra la "Verdeamarelha" en Nueva Jersey.

Las dos figuras de Marruecos que se pierden el Mundial 2026 por lesión y quiénes los reemplazan

Aguerd (del Olympique de Marsella), sufrió una lesión en la ingle a comienzos de marzo que derivó en una cirugía. Sin embargo, su recuperación se retrasó en el mes de abril cuando le descubrieron una fractura en el pubis. Finalmente, se quedó afuera de la nómina -en la que fue incluida a pesar de su problema físico- y su lugar lo ocupará Marwane Saadane, también defensor que se desempeña en el Al-Fateh de Arabia Saudita.

Nayef Aguerd se pierde el Mundial 2026 con Marruecos

Por otro lado, Ezzalzouli -quien juega en el Betis- se lesionó justamente en el duelo ante Noruega de hace pocos días y obligó al DT, Mohamed Ouahabi, a tomar una contundente decisión al respecto. Quien lo reemplazará es el también delantero Amine Sbai, quien viste los colores del Angers de Francia. De esta manera, quedaron definidos los 26 citados para afrontar la Copa del Mundo después de haber dado la sorpresa en Qatar 2022.

Abde Ezzalzouli es baja en Marruecos para el Mundial 2026

Cuándo juegan Marruecos vs. Brasil por el Grupo C del Mundial

El duelo entre el elenco marroquí y la "Verdeamarelha" tendrá lugar este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 19 horas de nuestro país. La transmisión del duelo correspondiente al Grupo C estará a cargo de DSports y Telefe, además de la plataforma Paramount+.

El fixture de Marruecos en el Mundial

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y Telefe).

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

La lista de Marruecos para el Mundial