Se acabó la espera y empieza el Mundial 2026, con México vs. Sudáfrica y la ceremonia inaugural

Empieza el 23° Mundial de la FIFA de la historia, con México vs. Sudáfrica (foto: FIFA).

Se acabó la espera y empieza el Mundial 2026 de fútbol, el 23° en la historia de la FIFA. En el Estadio Azteca de la capital, el local México y Sudáfrica reeditarán el partido inaugural del 2010, que culminó 1-1 en Johannesburgo. Antes de ello, habrá una ceremonia impactante repleta de artistas reconocidos a nivel internacional. Todo está listo para que la gran fiesta del deporte más popular inicie nuevamente.

Esta Copa del Mundo tendrá varias particularidades: será la más larga de todos los tiempos y la que más países tendrá, con 48 en total. Además, serán 104 encuentros, 40 más que en los certámenes más recientes. La Selección Argentina de Lionel Scaloni defenderá el título conseguido en Qatar 2022, con la estrella de Lionel Messi como capitán en el sexto y último Mundial de su impresionante trayectoria profesional.

Empieza el Mundial 2026: todo lo que hay que saber

La ceremonia inaugural, con una triple apertura inédita: los artistas confirmados por país

México: la gran fiesta inicial se vive en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México . El escenario cuenta con la presencia vibrante de bandas y solistas de renombre como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs y J Balvin , a quienes se les suma el talento de Danny Ocean y la sudafricana Tyla . Además, se destaca la presentación especial de Shakira junto a Burna Boy para interpretar por primera vez "DaiDai", una de las canciones oficiales del álbum del Mundial.

Canadá: el Estadio de Toronto es el epicentro de la identidad canadiense. Su fiesta inaugural está encabezada por las estrellas locales Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez. La grilla se complementa con la participación internacional de Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy .

Estados Unidos: el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles es la sede encargada de cerrar esta espectacular trilogía de aperturas. El despliegue de cultura pop y diversidad norteamericana está liderado por figuras globales de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, la estrella de K-pop LISA, Rema y Tyla, quien repite su actuación para coronar los tres eventos.

Horarios, TV y streaming de las 3 ceremonias inaugurales en Argentina

En México (Estadio Azteca): jueves 11 de junio a las 14:30. En Canadá (BMO Field de Toronto): viernes 12 de junio a las 14:30. En Estados Unidos (SoFi Stadium de Los Ángeles): viernes 12 de junio a las 20:30.

En Argentina, podrán verse a través de Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.

Cómo ver México vs. Sudáfrica, el partido inaugural

El encuentro por el Grupo A en el Estadio Azteca de la capital mexicana será el jueves 11 de junio a las 16 horas de Argentina, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión en vivo será del canal Telefe, en tanto que el streaming online estará disponible en MiTelefe, DSports, Telecentro Play, Personal Flow y Disney+.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Se podrán ver a través de diferentes canales de televisión, plataformas de streaming y aplicaciones móviles. Sin embargo, no todas las opciones ofrecerán la totalidad de los encuentros. Algunas señales transmitirán únicamente los partidos más destacados, mientras que otras permitirán acceder a los 104 encuentros del Mundial 2026. En detalle, habrá seis partidos por día.

Desde Argentina se podrán ver en:

Canales de televisión

DSPORTS : es la señal que cuenta con la transmisión completa del Mundial 2026 en Argentina. Se podrán seguir los 104 partidos del torneo, desde el encuentro inaugural hasta la final. Además, cuenta con programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo.

: es la señal que cuenta con la transmisión completa del Mundial 2026 en Argentina. Se podrán seguir los 104 partidos del torneo, desde el encuentro inaugural hasta la final. Además, cuenta con programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo. Telefe : la señal de aire transmite los encuentros de la Selección Argentina y las instancias decisivas del torneo.

: la señal de aire transmite los encuentros de la y las instancias decisivas del torneo. TV Pública: también incluye los encuentros de la Albiceleste y otros partidos destacados de la competencia.

también incluye los encuentros de la Albiceleste y otros partidos destacados de la competencia. TyC Sports: habrá 52 cotejos en vivo disponibles.

Aplicaciones y plataformas:

DGO : la plataforma de streaming de DIRECTV, permite acceder a la transmisión completa de los 104 partidos del Mundial 2026 desde teléfonos celulares, tablets, computadoras y Smart TV. También ofrece material exclusivo.

: la plataforma de permite acceder a la transmisión completa de los 104 partidos del Mundial 2026 desde teléfonos celulares, tablets, computadoras y Smart TV. También ofrece material exclusivo. Paramount+: también permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS.

también permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS. Prime Video: la plataforma de streaming, también cuenta con las señales de DSPORTS desde diferentes dispositivos, se puede contratar como canal adicional.

la plataforma de streaming, también cuenta con las señales de DSPORTS desde diferentes dispositivos, se puede contratar como canal adicional. Personal Flow : como en otras aplicaciones, los clientes pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma, lo que permite seguir la totalidad de los partidos del Mundial 2026.

: como en otras aplicaciones, los clientes pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma, lo que permite seguir la totalidad de los partidos del Mundial 2026. TyC Sports Play : también estarán los 52 encuentros que le pertenecen a TyC, pero vía streaming.

: también estarán los 52 encuentros que le pertenecen a TyC, pero vía streaming. MiTelefe: estará al detalle con aquellos encuentros que transmita la señal de las tres pelotitas.

estará al detalle con aquellos encuentros que transmita la señal de las tres pelotitas. TV Pública en YouTube: canal gratuito para observar sus cotejos.

+ Fixture completo: días y horarios de todos los partidos, con un click aquí

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Francia, Senegal, Irak y Noruega. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia.

Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

¿Quiénes son los máximos favoritos a ganar el Mundial?

Los grandes candidatos a llevarse el trofeo son Argentina, Francia y España, aunque tampoco hay que descartar en su segundo bloque en la previa a Brasil, Inglaterra, Portugal, Países Bajos (ex Holanda) y Alemania.

El fixture de la Selección Argentina

Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J. Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J. Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.

Las sedes

La competencia más grande del fútbol masculino se distribuirá en 16 ciudades elegidas para albergar los encuentros. En Canadá, las sedes asignadas son Toronto y Vancouver. Por su parte, México aportará toda su tradición futbolística en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de escenarios, desplegando el torneo en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

En cuanto a las citas más determinantes, la inauguración tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca de la capital mexicana, mientras que la final se disputará en el imponente MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, la organización enfrenta severas críticas de diversas organizaciones y la ciudadanía por ignorar las implicaciones sociales para los residentes locales.





¿Cuándo se juega el Mundial? Las fechas

Primera fase: entre el 11 y el 27 de junio.

entre el 11 y el 27 de junio. 16avos de final: entre el 28 de junio y el 3 de julio.

entre el 28 de junio y el 3 de julio. Octavos de final: entre el 4 y el 8 de julio.

entre el 4 y el 8 de julio. Cuartos de final: entre el 9 y el 13 de julio.

entre el 9 y el 13 de julio. Semifinales: el 14 de julio.

el 14 de julio. Tercer puesto: el 18 de julio.

el 18 de julio. Final: el 19 de julio.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales

Brasil 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Alemania 4 (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia 4 (1934, 1938, 1982 y 2006). Argentina 3 (1978, 1986 y 2022). Uruguay 2 (1930 y 1950) y Francia 2 (1998 y 2018). Inglaterra 1 (1966) y España 1 (2010).

La tabla histórica de títulos de los Mundiales (foto: FIFA).

Las nuevas reglas para el Mundial 2026

Para agilizar el ritmo de juego y evitar polémicas, la FIFA* coordinó con la IFAB* e implementarán las siguientes del juego por primera vez:

Límites de tiempo en saques: Los árbitros activarán una cuenta regresiva de 5 segundos para la ejecución de saques de banda y saques de meta si se detecta un retraso deliberado. De no cumplirse, la posesión o el beneficio (como un córner en contra) pasarán al rival. Sustituciones rápidas: Los futbolistas reemplazados cuentan con un límite estricto de 10 segundos para abandonar el campo de juego por la zona más cercana. Atención médica: Cualquier jugador que obligue a detener el partido para recibir asistencia médica en cancha deberá permanecer fuera del terreno durante 60 segundos exactos tras la reanudación. Intervención del VAR: Se amplían las facultades del videoarbitraje para corregir segundas tarjetas amarillas erróneas, resolver confusiones de identidad de futbolistas y enmendar tiros de esquina mal sancionados de forma inmediata.

* La FIFA es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que rige este deporte a nivel global, presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino.

* La IFAB (International Football Association Board) es el organismo internacional encargado de crear, modificar y evaluar las Reglas de Juego del fútbol a nivel mundial. Es la única institución con la autoridad para dictar los cambios en el reglamento oficial que rige este deporte. Su Secretario/Director Ejecutivo es el checo Lukas Brud.