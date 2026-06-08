¿Chau Mundial 2026? Un crack de Marruecos se lesionó y será baja ante Brasil

Una figura de Marruecos, rival de Brasil, tiene un pie afuera del Mundial 2026.

La Selección de Marruecos puede quedarse sin una de sus grandes figuras para el Mundial 2026, ya que Abde Ezzalzouli se lesionó en el último amistoso y se retiró en la camilla. Sobre el final del primer tiempo, en el encuentro que terminó 1-1 frente a Noruega, el talentoso extremo de Betis de España sintió una molestia y debió salir.

Más tarde, el combinado africano, que terminó cuarto en la edición pasada de la Copa del Mundo en Qatar 2022, confirmó que el ex Barcelona sufrió un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. En principio, la recuperación de esta lesión normalmente suele ser de al menos 21 días, por lo que el atacante de 24 años estaría descartado como mínimo para toda la fase de grupos. Incluso, algunos reportes ya lo dan directamente fuera de la máxima cita. De ser así, no se ha mencionado a su posible reemplazante aún.

Marruecos compartirá el Grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Haití y Escocia. De hecho, en el primer encuentro enfrentará al pentacampeón, en uno de los mejores compromisos de la fase inicial. Luego, será favorito frente a los europeos y a los centroamericanos, ya que cuenta con figuras internacionales del fútbol en la actualidad de la talla de Bono (Al-Hilal), Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (Olympique de Marsella), Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) y Brahim Díaz (Real Madrid).

La lista de Marruecos para el Mundial 2026

Arqueros:

Yassine Bounou (Al-Hilal SFC)

(Al-Hilal SFC) Munir El Kajoui (RS Berkane)

(RS Berkane) Ahmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca)

Defensores:

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Noussair Mazraoui (Manchester United)

(Manchester United) Nayef Aguerd (Olympique de Marsella)

(Olympique de Marsella) Anass Salah-Eddine (FC Twente)

(FC Twente) Chadi Riad (Crystal Palace)

(Crystal Palace) Youssef Belammari (Al Ahly)

(Al Ahly) Issa Diop (Fulham)

(Fulham) Redouane Halhal (KV Mechelen)

(KV Mechelen) Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)

Mediocampistas:

Sofyan Amrabat (Fenerbahçe SK)

(Fenerbahçe SK) Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

(PSV Eindhoven) Neil El Aynaoui (AS Roma)

(AS Roma) Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart)

(VfB Stuttgart) Azzedine Ounahi (Girona FC)

(Girona FC) Ayyoub Bouaddi (Lille OSC)

(Lille OSC) Samir El Mourabet (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros:

Brahim Díaz (Real Madrid)

(Real Madrid) Chemsdine Talbi (Sunderland AFC)

(Sunderland AFC) Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC)

(Olympiacos FC) Soufiane Rahimi (Al-Ain FC)

(Al-Ain FC) Abde Ezzalzouli (Real Betis)

(Real Betis) Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)

(Eintracht Frankfurt) Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo)

Abde, casi afuera del Mundial 2026 con Marruecos.

Marruecos vs. Brasil por el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

El pentacampeón del mundo debutará frente a los africanos, que fueron la revelación y terminaron cuartos en la edición pasada en Qatar. Este picante enfrentamiento por el Grupo C será el sábado 13 de junio a las 19 horas de Argentina. TV en vivo: Telefe y DirecTV. Streaming online: MiTelefe, DGO, Telecentro Play, Personal Flow y Disney+.

El fixture de Marruecos en el Mundial