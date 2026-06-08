Marruecos teme por las lesiones antes de su debut en el Mundial

David Moller Wolfe de Noruega en acción con Noussair Mazraoui de Marruecos en el Estadio Sports Illustrated, Harrison, Nueva Jersey, EEUU

Marruecos está preocupado por las lesiones de los titulares ‌Abdessamad Ezzalzouli y ‌Noussair Mazraoui, que podrían quedar fuera de su primer partido en la Copa Mundial contra Brasil el domingo.

Ambos se retiraron temprano en el empate 1-1 del domingo ante Noruega, en su ​último partido ⁠de preparación antes del inicio esta ‌semana del torneo en Canadá, ⁠México y Estados Unidos.

Ezzalzouli ⁠fue reemplazado en el descanso tras sufrir una lesión en una pierna, mientras que ⁠Mazraoui salió en el minuto ​29 por un problema en ‌el hombro tras un ‌duro encuentro en el que Marruecos ⁠se adelantó pronto, pero Noruega igualó a 15 minutos del final.

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"Dejamos una buena impresión pese a no ​ganar, porque ‌realmente mostramos cosas muy buenas contra un rival muy bueno", dijo el técnico Mohamed Ouahbi a periodistas.

"Ese es el sentido de jugar ⁠contra equipos así. Cuando haces tantos cambios (10 en total), es difícil para el jugador, pero era importante que gestionáramos los minutos de todos".

"Dos jugadores se retiraron lesionados. Estamos esperando a ver qué tan grave ‌es. Eso me preocupa más", añadió el entrenador.

Marruecos fue una de las sorpresas de las semifinales del último Mundial en Qatar y tiene grandes esperanzas de ‌otra actuación sólida en la fase final de 2026.

Abrirá su participación en el Grupo ‌D con ⁠el choque contra los pentacampeones en el Estadio Nueva York ​Nueva Jersey.

Con información de Reuters