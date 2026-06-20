Preocupación en Brasil por Raphinha: qué lesión tiene y por qué puede perderse el resto del Mundial

Alarma en Brasil por Raphinha: qué lesión tiene y por qué generó preocupación

Brasil goleó 3 a 0 a Haití en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero no todo fueron buenas noticias. Raphinha, una de las máximas figuras del plantel de Carlo Ancelotti, sufrió una lesión que no sólo encendió todas las alarmas en la "Verdeamarelha", sino que también puso en duda su participación en el resto del torneo. Si bien dependerá de los resultados médicos, lo cierto es que el crack del Barcelona está entre algodones.

Según aseguraron desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el atacante "Blaugrana" tuvo dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del encuentro. A raíz de esto comenzó con un tratamiento para su recuperación, pero no dieron detalles de si estará o no disponible para enfrentar a Escocia en el tercer compromiso o en las fases siguientes si el seleccionado avanza. Por su parte, el DT italiano trató de dar tranquilidad en conferencia de prensa pero tampoco confirmó el diagnóstico.

Qué pasó con Raphinha en Brasil y por qué generó preocupación en Brasil en el Mundial 2026

"Lo van a evaluar, pero por ahora no tenemos mucha idea de lo que pasó con el tendón de la corva", fueron las palabras del técnico cuando se le consultó acerca de la molestia que sufrió Raphinha. Lo cierto es que el futbolista tuvo que salir cuando corrían 40 minutos de la primera mitad y Rayan entró en su lugar cuando el partido estaba 2 a 0. No es la primera lesión que sufre en pocos meses y eso es motivo de preocupación para el cuerpo técnico.

El hombre del Barcelona viene de recuperarse de dos problemas musculares en su muslo derecho, pero también de un desgarro en el isquiotibial de la misma pierna en marzo que lo alejó del verde césped por al menos dos meses. Por este motivo llegó con lo justo a la Copa del Mundo y era una señal de alerta para Ancelotti. Igualmente completó los 90 minutos como titular en el empate 1 a 1 con Marruecos y esta vez en sólo 40 minutos tuvo que salir lesionado.

Raphinha se lesionó en Brasil y generó preocupación en pleno Mundial 2026

Cuándo es el próximo partido de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El encuentro entre la "Verdeamarelha" y el equipo escocés tendrá lugar el próximo miércoles 24 de junio desde las 19 horas de nuestro país en el marco de la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El mencionado se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos y contará con la transmisión de los canales Telefe y DSports, además de las plataformas MiTelefe.com, Paramount+ y Disney+ Premium.

El fixture de Brasil en el Mundial 2026: cómo ver sus partidos en el Grupo C