Insólito: una figura del Mundial 2026 abandonó al plantel por ser padre y la prensa lo lapidó

Jérémy Doku abandonó temporalmente la concentración de Bélgica en el Mundial 2026 para presenciar el nacimiento de su hijo y recibió duras críticas.

El Mundial 2026 no solo entrega emociones dentro de la cancha. En las últimas horas, Jérémy Doku quedó en el centro de una inesperada polémica luego de abandonar momentáneamente la concentración de Bélgica para acompañar el nacimiento de su primer hijo. La decisión, autorizada por la federación belga, generó fuertes e insólitas críticas de la prensa francesa.

En medio de la participación de Bélgica en la Copa del Mundo, el delantero del Manchester City recibió permiso para abandonar temporalmente la concentración y viajar para estar presente en el nacimiento de su primer hijo.

La federación belga trabajó durante semanas en la logística para facilitar el traslado del futbolista y garantizar que pudiera reincorporarse al equipo en el menor tiempo posible. Sin embargo, la noticia no tardó en generar controversia.

Mientras gran parte de los aficionados valoró el gesto humano del jugador, desde algunos medios de comunicación cuestionaron la decisión argumentando que una Copa del Mundo representa el máximo compromiso profesional y que ningún motivo debería apartar a un futbolista del grupo durante la competición.

La dura crítica que encendió la polémica

Uno de los cuestionamientos más resonantes llegó desde Francia. Durante un debate emitido por el canal L'Équipe, la periodista France Pierron lanzó una crítica que rápidamente se viralizó.

"Tienes la oportunidad de jugar un Mundial, hay cientos de jugadores que desearían estar en tu lugar, pero lo abandonas para asistir al parto de tu hijo. Me parece repugnante", afirmó la comunicadora.

Pierron incluso sostuvo que el rol del padre durante el nacimiento tiene una importancia secundaria, una declaración que provocó una fuerte reacción en redes sociales. Las palabras de la periodista generaron rechazo inmediato entre miles de usuarios, que consideraron sus dichos desactualizados y fuera de lugar.

La explicación de Doku

Ante la repercusión mediática, Doku no esquivó el tema y explicó públicamente los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. "Es mi primer hijo y definitivamente quiero estar allí", aseguró el extremo belga, dejando en claro que consideró prioritario acompañar a su familia en un momento único de su vida.

Las palabras del jugador generaron empatía en buena parte de la opinión pública, especialmente entre quienes consideran que la paternidad debe ocupar un lugar central incluso en contextos de máxima exigencia profesional. No obstante, la discusión ya había escalado y comenzó a dividir opiniones en Bélgica, Francia y otros países europeos.

Las redes sociales salieron en defensa de Doku

A medida que la controversia ganaba espacio en los medios, el respaldo hacia Doku comenzó a multiplicarse en plataformas como X, Instagram y TikTok. Numerosos aficionados, periodistas y exfutbolistas defendieron la postura del jugador, argumentando que asistir al nacimiento de un hijo es un acontecimiento irrepetible y mucho más trascendente que cualquier partido.

Muchos usuarios remarcaron además que Bélgica autorizó oficialmente la ausencia y que la misma estaba contemplada dentro de la planificación deportiva del seleccionado.

Para gran parte de la opinión pública, la decisión de Doku representa una señal de cómo el fútbol moderno comienza a equilibrar las exigencias profesionales con la vida personal de los deportistas.

Cómo afecta su ausencia a Bélgica en el Mundial 2026

Más allá del debate, la situación también tiene consecuencias deportivas para Bélgica. Doku fue titular en el debut de los Diablos Rojos frente a Egipto y permaneció 86 minutos en el campo de juego, siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo.

Por esa razón, su posible ausencia en el encuentro frente a Irán, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, representa una preocupación para el cuerpo técnico. Si bien se espera que el jugador regrese rápidamente a la concentración, todavía no existe una confirmación oficial sobre su disponibilidad para el próximo compromiso.