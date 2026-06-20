Más allá del negocio: cómo afecta la pausa de hidratación y por qué hay que "entrenar el fútbol en cuatro cuartos"

Lionel Scaloni da indicaciones durante la pausa de hidratación (Foto Twitter de la Selección Argentina)

Abucheada, cuestionada desde los micrófonos, criticada desde las redes sociales, o aprovechada por las televisoras para vender publicidad, la pausa de hidratación está ahí y será parte -al menos- de toda la Copa del Mundo. Entonces, aunque sea en disconformidad, el fútbol en cuatro cuartos impone desafíos e interrogantes: ¿Cómo aprovechar el tiempo muerto? ¿beneficia al que va perdiendo o al que va ganando? ¿qué hacer para no perder el impulso? ¿cómo afecta al juego?

"La pausa incide desde el punto de vista emocional. El jugador de fútbol no está educado a recibir instrucciones en el medio del partido porque nunca lo hizo. Está a 180 pulsaciones por minuto, tiene que bajar para escuchar al entrenador sin mucho tiempo y tiene que volver y no quedarse enganchado con lo que pasó antes, la indicación y la vuelta al partido", analizó el director técnico Ariel Holan en charla con El Destape. Desde hace más de una década, Holan es entrenador de fútbol y antes fue ayudante de campo, pero previo a ese camino también fue DT de hockey, un deporte que en el último decenio también vivió la división de su tiempo.

El actual técnico de Cerro Porteño recordó que en el hockey llevó "no menos de dos años adaptarse a esta manera y comprender que ahora vos podés estar perdiendo un partido, pero son cuatro cuartos y siempre estás a tiro del partido". Para él "hay mucho por entrenar ahí", algo que los cortos tiempos del Mundial no permitieron. "Como no se entrenó o se entrenó poco, el período de adaptación, que de por sí es largo, es doblemente incidente en el juego", resaltó.

Ariel Holan analizó los cambios de la pausa de hidratación.

¿Cooling break o cooling brake?: Qué pasa cuando el fútbol se corta al medio

"No es algo que me guste y creo que para los espectadores neutrales que estén mirando la televisión tampoco es algo agradable", dijo el neerlandés Virgil van Dijk al termino del empate de su selección con Japón por 2 a 2. El zaguero de Liverpool expresó en el centro del escenario una sensación extendida entre los futboleros. La pausa, como explicó Marcelo Gantmann en base a un informe de Qsport Global, es la zanahoria de la FIFA para las cadenas de televisión, pero para los televidentes es verdura podrida. Te saca del clima de partido, te interrumpe con publicidad invasiva, a veces hasta se pierde algún minuto de juego, se evapora la esencia y vale ese juego de palabras anglosajón con el "freno". Si eso pasa con los que estamos en un sillón cerveza en mano ¿qué pasa con los 22 protagonistas del show?

Suiza era algo mejor que Bosnia, pero la pelota no entraba. Pausa. Tres cambios y cuatro goles. Turquía dominó a Australia casi todo el partido. Primera pausa. Gol. Segunda pausa. Gol. Paises Bajos dominaba a Japón en la segunda parte con el 2 a 1 a su favor. Pausa. Japón se recuperó y empató. Si bien un informe realizado por The Athletic sobre los partidos de la primera fecha determinó que solo en 14 de los 48 cooling breaks el impulso cambió de manos en los 10 minutos posteriores y que aún los números son cortos para sacar conclusiones contundentes, el freno es un elemento ajeno que en algunos partidos puede cambiar el rumbo. Como dijo el seleccionador francés Didier Deschamps "si está pasando por un buen momento, tres minutos lo cortan todo”.

"Noto que después de las pausas de hidratación ha habido goles o situaciones importantes. Si un equipo vuelve más conectado, tiene ventaja sobre el que no lo logra", consideró Holan. La clave parece estar en no perder la tensión durante esos tres minutos publicitarios. "Lo más determinante en el fútbol es el estado emocional del equipo en las distintas fases del juego y la pausa lo cambia muchísimo", reafirmó.

Para el entrenador no quedan dudas de que el fútbol es ahora de cuatro cuartos y "hay que entrenarlos así", trabajar sobre la capacidad de poder bajar las revoluciones, asimilar una corrección y pensar en lo que está por venir.

Su mirada coincide con la de Emma Hayes, DT de la selección femenina de Estados Unidos: "A veces ni siquiera se trata de dar instrucciones durante la pausa de hidratación. Se trata de beber y de tranquilizar a los jugadores. No hacer nada también es una forma de entrenamiento". Hayes es la que mejor entendió el break en las dos vías, la del juego y la televisiva. Con una tiza blanca en mano y un pizarrón negro hace breves análisis tácticos para ITV Sport mientras los jugadores toman agua (aunque el canal no quedó exento de polémicas por el set parecido a una cocina en el que la ubicaron).

Emma Hayes, entrenadora de USA femenino, analiza para la TV británica en las pausas de hidratación.

Cuál es el desafío de la pausa de hidratación

"Es el primero que sabe que no puede bajar el pistón: en la pausa de hidratación le dije que no podía bajar, es un jugador que nos contagia un montón. Cuando baja el pistón el equipo lo siente, le pedí que subiera un poco más, porque si no estaba bien lo podía cambiar”, confesó Lionel Scaloni sobre su charla con Rodrigo De Paul. El minuto -al mejor estilo básquet- está ahí y el primer desafío que se presenta es aprender a utilizarlo. Si unos días antes de la Copa, el campeón del Mundo decía que "si tenés inercia positiva, esa pausa te corta un poco", en el primer partido contra Argelia apuntó a que ese ritmo no se corte.

Holan sostiene que el primer reto para el DT está en "tomar buenas decisiones" durante la pausa que genera partidos fragmentados, como los definió Roberto Parrottino en Tiempo Argentino. "Dar las indicaciones mientras se juega es muy difícil: uno se lo dice a otro y ese a otro y el mensaje puede llegar desvirtuado o no entenderse. Ahora el entrenador tiene un tiempo, un recurso más para ajustar de una manera más prolija. Cambia totalmente el juego", aseguró.

Quizás la vertiginosidad del Mundial no de espacio para verlo y la falta de costumbre no colabore, pero ¿es posible ver una estrategia en al que se presione en el primer cuarto y en el segundo se cambie el esquema para tener otra intención? O quizás, después de estos 104 partidos, la pausa de hidratación vaya a parar al mismo baúl donde quedaron guardados el gol de oro, el de plata o los shoot out. Por el momento, dice el DT, "va a dar lugar a que los entrenadores busquen la forma de usar esa pausa de la manera más efectiva".