Un mapa de África del Gobierno de EEUU muestra errores en nombres de países en una conferencia

El mapa de África presentado por el gobierno estadounidense en una conferencia mundial en Río de Janeiro muestra errores en la identificación de todos los países.

​Un mapa de África elaborado por el Gobierno de Estados Unidos mostró todos los países con nombres erróneos durante ‌una presentación del Departamento ‌de Estado, en una conferencia mundial esta semana en Brasil, lo que causó revuelo entre los asistentes, que hicieron capturas de pantalla y las publicaron en Internet.

Reuters ha revisado un vídeo de la presentación en la conferencia AIDS 2026 de Río de Janeiro, en el que se ve el mapa erróneo ​proyectado a mitad de ⁠una ponencia sobre los nuevos acuerdos sanitarios del Departamento de ‌Estado.

Un análisis de Reuters reveló que la imagen del ⁠mapa incluida en la presentación contenía ⁠una marca de agua de inteligencia artificial que indica que se creó con herramientas de OpenAI. La empresa no respondió a ⁠una solicitud de comentarios.

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El Departamento de Estado dijo que ​asumía "toda la responsabilidad" por la confusión causada y ‌que el mapa había sido ‌elaborado por un miembro del equipo que modificó apresuradamente la ⁠presentación antes del evento.

El mapa mostraba a Nigeria —donde Estados Unidos tiene actualmente desplegados varios cientos de soldados— como un país sin litoral en el desierto del Sáhara. Mozambique, que se ​encuentra en ‌el sureste de África, fue reubicado en el Cuerno de África, mientras que Costa de Marfil, en África Occidental, fue situada al otro lado del continente.

Las capturas de pantalla del mapa aparecieron por primera vez en ⁠una publicación de Substack de la experta en sida Emily Bass y se compartieron ampliamente en LinkedIn, donde una de las publicaciones alcanzó unas 40.000 visualizaciones.

"Quienquiera que haya creado y aprobado esta diapositiva no sabía dónde se encuentran los países de África y no se molestó en revisar su trabajo", escribió en la publicación Matt Petit, ‌especialista en inteligencia artificial y geopolítica del Atlantic Council.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo: "Asumimos toda la responsabilidad por la confusión y la información errónea que esto ha causado a los asistentes, incluidos nuestros socios africanos".

El ponente de la conferencia fue Jeff ‌Graham, el máximo representante de Estados Unidos en materia de salud que supervisa la iniciativa conocida como Plan de Emergencia del Presidente para el ‌Alivio del Sida, ⁠o PEPFAR. No respondió a las solicitudes de comentarios.

El Departamento de Estado dijo que los debates de ​la conferencia fueron "sustantivos y constructivos" a pesar del mapa, y que mantiene su compromiso de luchar contra el sida con resultados tangibles.

Con información de Reuters