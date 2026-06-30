Silvina Escupidero: cómo se originó el icónico meme de Moria Casán en Showmatch 2011

Silvina Escudero y Moria Casán protagonizaron uno de los momentos más icónicos de Showmatch.

La historia de la televisión argentina está plagada de momentos desorbitantes, pero pocos formatos han dado memes tan icónicos como el Bailando por un Sueño. Dentro del extenso archivo de ShowMatch, la noche del 21 de noviembre de 2011 quedó grabada a fuego en la memoria popular como el día en que Moria Casán sentenció una de sus frases más memorables y virales frente a una desbordada Silvina Escudero.

Todo comenzó en la pista, cuando Escudero -quien en ese certamen conformaba una pareja de baile junto a Sofía Pachano- sufrió una caída durante la coreografía. Tras el golpe, la preocupación inicial dio paso a la ronda de devoluciones del jurado y fue allí cuando Aníbal Pachano, padre de Sofía, tomó la palabra para señalar que notaba a Silvina con una energía baja, describiendo su actitud como "depre".

La respuesta de Escudero no se hizo esperar: la bailarina intentó desactivar el comentario asegurando que se encontraba atravesando uno de los mejores momentos de su vida personal. Ese sutil intento de mostrar fortaleza fue el detonante para que Moria Casán agarrara el micrófono con sed de confrontación, recordándole sin filtros que apenas una semana antes había sufrido la pérdida de su abuela, por lo cual era imposible que fuera su mejor momento.

El momento en que todo se caldeó

El recordatorio de "La One" desató un efecto dominó de reproches y gritos que desdibujó por completo el eje del programa. Quebrada por la situación, Silvina abandonó la pista para refugiarse en el backstage; al mismo tiempo, lejos de calmar las aguas, su salida provocó la furia de Aníbal Pachano, quien empezó a despotricar en vivo contra la compañera de su hija, acusándola de victimizarse y quitarle protagonismo a Sofía.

Silvina Escudero es bailarina, coreógrafa y actriz.

El nivel de tensión escaló a tal punto que Pachano terminó trenzado con su propia hija, dado que Sofía intentaba defender corporativamente al equipo mientras su padre y Moria apuntaban contra la supuesta falta de compromiso y energía de la pareja en la pista de ShowMatch.

La frase icónica y la renuncia de Escudero

Minutos más tarde, Silvina Escudero regresó al estudio y Moria intentó justificar su intervención argumentando que solo había querido señalar la contradicción de sus dichos frente al reciente duelo familiar, a lo que Escudero replicó de forma tajante: "No necesito que me recuerdes las cosas que me pasan en la vida, Moria Casán".

Silvina Escudero y Sofía Pachano.

Fue en ese preciso instante cuando la diva, fiel a su estilo filoso y letal, pronunció la ráfaga de palabras que pasaría a la posteridad del archivo televisivo: "Entonces no mientas, ¡Silvina Escupidero! No mientas. Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula".

La agresión verbal colmó la paciencia de la participante y, tras tildar a la jurado de "desubicada", Silvina Escudero miró fijamente a Tinelli y le comunicó su renuncia indeclinable al certamen en vivo, argumentando que, a pesar del enorme cariño que le tenía al conductor, su salud mental y su dignidad no le permitían seguir tolerando ese nivel de hostilidad en la pantalla chica.