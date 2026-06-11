Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández generó revuelo en los últimos días, tras los comentarios que hizo sobre La Mañana con Moria, programa al que perteneció hasta hace no mucho y del cual se fue con escándalo de por medio, puntualmente por sus reiteradas peleas (muchas de ellas al aire) con María Fernanda Callejón.

"No es todo color de rosas, todos se matan. Ninguno hace pis con agua bendita. Yo prefiero decir las cosas en la cara como me manejo yo, en vez de ir por atrás", expuso en diálogo con Intrusos la modelo, quien advirtió: "No volvería a trabajar en el programa, tengo dignidad. Me quiero y no me pareció justo. No me voy resentida, pero no volvería a trabajar".

Moria Casan y Cinthia Fernández en La Mañana con Moria.

Moria Casán le respondió a Cinthia Fernández

Luego de esta declaración tan contundente, desde Primicias Ya buscaron la palabra de Moria Casán y la consiguieron. "Para mí es buena compañera y estuvo bien, pero es muy efusiva y en algún momento se va...", comentó La One sobre su excompañera.

Tras ello, contó: "No extraño nada porque no tengo tiempo. Ni me acuerdo de Cinthia, nadie se acuerda". Sin embargo, puso paños fríos al asunto al aclarar: "Tampoco me acuerdo de Amalia ahora que está de vacaciones".

Más adelante, sos tuvo que "Cinthia tiene problemas con todo el mundo al principio" ya que, a su parecer, "busca el cortocircuito porque es su manera de tener notoriedad y de que la tengan en cuenta".