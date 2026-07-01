Canadá participará en el Festival de Eurovisión de 2027, según la UER

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Festival de Eurovisión 2026, el día de la rueda de prensa celebrada frente a la Stadthalle, en Viena, Austria

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 1 jul (Reuters) - Canadá participará en el Festival de la Canción ‌de Eurovisión de ‌2027, según anunciaron este miércoles los organizadores del concurso musical internacional.

"Canadá es el primer país nuevo en incorporarse al Festival de la Canción de Eurovisión desde Australia en 2015 y competirá en ​las semifinales ⁠cuando se incorpore al concurso el ‌año que viene", declaró la ⁠Unión Europea de Radiodifusión ⁠en un comunicado.

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CBC/Radio-Canada compartirá más adelante este año detalles sobre cómo se seleccionará la ⁠candidatura del país, afirmó la UER. ​El concurso del próximo ‌año se celebrará en ‌Bulgaria, después de que el país ganara ⁠el certamen por primera vez en mayo.

La vistosa y habitualmente cordial competencia, en la que participan artistas pop ​de ‌países de toda Europa y de fuera de ella y que cumple ya 70 años, quedó sumida este año en una crisis por ⁠una disputa sobre la ofensiva militar de Israel en Gaza en respuesta al ataque encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La participación en Eurovisión no está estrictamente limitada a la Europa geográfica, ‌sino a los miembros de la UER, una alianza de radiodifusión que incluye países más allá del continente. La cadena australiana SBS es miembro asociado, lo que ‌permitió su invitación original.

La semana pasada, CBC/Radio-Canada anunció que se había convertido en miembro pleno ‌de la ⁠UER, lo que la habilita para participar en la 71ª ​edición del concurso el próximo año.

Con información de Reuters