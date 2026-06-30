Crisis de morosidad: 5,8 millones de personas no pudieron pagar sus deudas en mayo

En medio de la crisis por el atraso salarial y el creciente endeudamiento familiar para gastos cotidianos, la morosidad alcanzó en mayo de 2026 a 5,8 millones de personas dentro del universo de deudores registrados en el sistema.

Así lo señaló un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre la base de datos de la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central. El informe señaló que el 27,9% de los 20,9 millones de deudores presentó irregularidades en sus pagos.

El dato muestra el avance de las dificultades de los argentinos para afrontar compromisos financieros, tanto en el sistema bancario como en los proveedores no financieros de crédito. En el caso de las familias, la irregularidad llegó al 15,3%. Dentro de ese universo, la mora bancaria se ubicó en 12,3%, mientras que en las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros trepó al 27,9%.

El relevamiento también exhibe una fuerte heterogeneidad territorial. De acuerdo con CEPA, en 12 de las 24 jurisdicciones del país más del 30% de los deudores totales se encuentran en situación de mora. Al observar específicamente el crédito en familias, las provincias con mayores niveles de irregularidad fueron La Rioja, San Luis, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

La Rioja encabezó el ranking, con una mora total en familias de 22,8%, compuesta por 17,5% de irregularidad bancaria y 29,4% en billeteras virtuales. Le siguieron San Luis, con 20,1% total, 15% bancaria y 31,2% en billeteras; Catamarca, con 20% total, 16,3% bancaria y 27,4% en billeteras; San Juan, con 19,8% total, 16,2% bancaria y 31,8% en billeteras; y Santa Cruz, también con 19,8% total, 13,4% bancaria y 31,9% en billeteras virtuales.

En el otro extremo, los niveles más bajos de irregularidad en familias se registraron en La Pampa, con 9,1%; la Ciudad de Buenos Aires, con 10,1%; Santa Fe, con 12,4%; Entre Ríos, con 12,6%; y Córdoba, con 12,9%.

Ratio de irregularidad del crédito en familias por provincia (mayo de 2026)

Buenos Aires: 17,8%

17,8% Catamarca: 20,0%

20,0% Chaco: 17,5%

17,5% Chubut: 16,5%

16,5% Ciudad de Buenos Aires: 10,1%

10,1% Córdoba: 12,9%

12,9% Corrientes: 17,7%

17,7% Entre Ríos: 12,6%

12,6% Formosa: 17,1%

17,1% Jujuy: 15,5%

15,5% La Pampa: 9,1%

9,1% La Rioja: 22,8%

22,8% Mendoza: 16,7%

16,7% Misiones: 16,5%

16,5% Neuquén: 14,0%

14,0% Río Negro: 15,2%

15,2% Salta: 17,1%

17,1% San Juan: 19,8%

19,8% San Luis: 20,1%

20,1% Santa Cruz: 19,8%

19,8% Santa Fe: 12,4%

12,4% Santiago del Estero: 17,6%

17,6% Tierra del Fuego: 16,1%

16,1% Tucumán: 18,2%

Porcentaje de deudores morosos por provincia (mayo de 2026)