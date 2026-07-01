Hinchas noruegos celebran pase mundialista con "remo vikingo", plantas arrancadas y vagones abollados

Los aficionados noruegos celebran frente al Palacio Real en Oslo.

​Miles de aficionados noruegos se unieron el martes a una enorme celebración con el "remo ‌vikingo" por las calles ‌de Oslo, después de que su selección se clasificara para los octavos de final del Mundial, en una noche de júbilo desenfrenado que dejó un rastro de destrozos en los trenes del metro y en las calles de ​la ciudad.

Una inmensa ⁠multitud vestida de rojo, azul y blanco ‌se extendía desde el Palacio Real a ⁠lo largo de cientos ⁠de metros por la calle Karl Johans, la principal de la ciudad, realizando el movimiento sincronizado de ⁠remo que se ha convertido en el ​sello distintivo de los aficionados ‌noruegos en los partidos mundialistas ‌de su selección.

Noruega venció el martes a ⁠Costa de Marfil por 2-1, su primera victoria en la fase eliminatoria de un Mundial, lo que llevó a decenas de miles de ​aficionados ‌a salir a las calles de Oslo para celebrarlo.

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Cerca del Palacio Real, algunos hinchas demasiado entusiastas arrancaron plantas y derribaron postes de vallas.

"No me atrevo a pensar ⁠en lo que pasará si llegamos hasta la final", declaró el jardinero real Ole Johan Hildre a la cadena noruega NRK.

Las autoridades de transporte tuvieron que retirar vagones de metro del servicio para repararlos después de que los aficionados arrancaran carteles publicitarios ‌y abollaran los techos de los vagones durante los festejos posteriores al partido.

"Es una pena que la gente se deje llevar tanto que afecte a nuestro material", declaró Gina Scholz, responsable de comunicación ‌de la empresa de transporte Sporveien, a los medios locales, aunque luego añadió: "Ha sido una velada fantástica".

Más de ‌dos millones ⁠de los cerca de 5,5 millones de habitantes de Noruega vieron el partido, ​según estimaciones de TV2, la cadena comercial que comparte los derechos del torneo.

Con información de Reuters