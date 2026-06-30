El nuevo dulce de leche que llegó a los supermercados argentinos y del que todos hablan: cómo es y por qué es diferente.

El dulce de leche forma parte de la identidad gastronómica argentina. Desde el desayuno hasta los postres más elaborados, es uno de los ingredientes más utilizados y versátiles, presente en tortas, alfajores, panqueques, helados y también simplemente untado sobre una tostada.

Ahora, una nueva propuesta comenzó a ganar espacio en las góndolas de supermercados, almacenes y kioscos de todo el país. Se trata del dulce de leche aireado de la Serenísima, una versión que conserva el sabor clásico de siempre, pero cambia por completo la experiencia gracias a una textura mucho más liviana y esponjosa.

Cómo es el nuevo dulce de leche aireado

La principal característica de este lanzamiento es su consistencia. A diferencia del dulce de leche tradicional, presenta una textura aireada que recuerda a una mousse o a una crema firme, lo que lo convierte en una alternativa diferente para quienes buscan innovar sin abandonar un sabor conocido.

Esta nueva variedad fue desarrollada para poder disfrutarse de distintas maneras, directamente a cucharadas, sobre tostadas, como relleno de panqueques o tortas, o incluso como ingrediente para distintas preparaciones de repostería. Además, se comercializa en envases de 300 gramos y cuenta con certificación Sin TACC, por lo que también puede ser consumido por personas con celiaquía.

El dulce de leche aireado de la Serenísima, una versión que conserva el sabor clásico de siempre, pero cambia por completo la experiencia gracias a una textura mucho más liviana y esponjosa.

El lanzamiento forma parte de una estrategia de innovación dentro de una de las categorías más tradicionales del mercado. En los últimos meses también aparecieron otras versiones especiales, como opciones sin lactosa o inspiradas en sabores internacionales, en un intento por ampliar la oferta para distintos perfiles de consumidores.

Hasta ahora, las variedades más conocidas eran el dulce de leche clásico, el colonial y el repostero, cada uno pensado para un uso específico. El dulce de leche aireado se suma a esa lista con una propuesta distinta, en lugar de modificar el sabor, apuesta por transformar la textura. El resultado es un producto mucho más liviano al paladar, ideal para quienes prefieren una consistencia menos densa sin perder el característico gusto del dulce de leche argentino.

Cuál es la diferencia entre el dulce de leche clásico y el colonial

Aunque muchas veces se los confunde, el dulce de leche común y el colonial tienen diferencias importantes. El clásico se obtiene mediante una cocción lenta de leche y azúcar, con una pequeña cantidad de bicarbonato. El resultado es una crema uniforme, suave y fácil de untar, ideal para tostadas, alfajores, flanes o panqueques.

El colonial, en cambio, permanece más tiempo al fuego y requiere menos movimiento durante la cocción. Ese proceso le aporta una textura más espesa y ligeramente granulada, además de un sabor más intenso, con notas caramelizadas que lo distinguen del tradicional.