Salió el nuevo dulce de leche Dubai que combina el clásico argentino con el pistacho.

El pistacho se convirtió en el sabor furor del año y distintas marcas fueron lanzando sus productos combinados con este fruto seco. En ese contexto, una de las empresas más importantes del país lanzó el nuevo dulce de leche Dubai.

La Serenísima presentó esta nueva combinación que une un clásico argentino con el sabor que se puso de moda en todo el mundo, creando un producto novedoso que ya se encuentra disponible en kioscos, almacenes y supermercados de todo el país.

El objetivo de la empresa es expandir la oferta de sus dulces de leche y que se sume a los tradicionales como el repostero, el colonial y el clásico que están en todas las góndolas.

"El Dulce de Leche Dubai se inspira en los ricos sabores del Medio Oriente, con la intención de ofrecer una alternativa distintiva", manifestaron desde La Serenísima y aseguraron que "la nueva versión mantiene la característica textura cremosa y el gusto tradicional de la marca, al tiempo que incorpora el distintivo sabor a pistacho en su fusión con el chocolate".

Cuánto cuesta el nuevo dulce de leche Dubai

El envase de 250 gramos de dulce de leche Dubai se puede conseguir en un precio que ronda los 3.100 pesos, aunque en algunos supermercados ofrecen una promoción especial por el lanzamiento y hay hasta por 2.000 pesos.

Un dato importante es que este producto no contiene gluten, lo cual es importante para personas celíacas. “Rompé las fronteras del sabor con el nuevo Dulce de Leche Dubái”, fue la frase de la marca para presentar el producto en las redes.

Se suma así a otras empresas que siguieron el mismo camino como Bon o Bon que sumó el pistacho a su amplia variedad de bombones o la marca De La Bahía que hizo lo propio con los clásicos cubanitos.

Propiedades del pistacho