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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 2 de julio

Todos los precios promedios actualizados de nafta súper, premium, gasoil y GNC en YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y VOY para CABA y PBA.

02 de julio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se mantienen actualizados para la jornada de hoy jueves 2 de julio. A continuación, los valores promedio informados por las principales petroleras y estaciones de servicio.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.048,00
  • Nafta Premium: $2.262,00
  • Gasoil: $2.115,00
  • Gasoil Premium: $2.323,00
  • GNC: $720,81

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.134,62
  • Nafta Premium: $2.437,63
  • Gasoil: $2.198,64
  • Gasoil Premium: $2.498,29
  • GNC: $674,00

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.099,00
  • Nafta Premium: $2.429,00
  • Gasoil: $2.189,00
  • Gasoil Premium: $2.469,00
  • GNC: $550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.027,00
  • Nafta Premium: $2.406,00
  • Gasoil: $2.180,00
  • Gasoil Premium: $2.446,00
  • GNC: $699,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597,00
  • Nafta Premium: $1.825,00
  • Gasoil: $1.754,00
  • Gasoil Premium: $1.899,00
  • GNC: $529,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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