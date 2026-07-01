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Trump afirma que EEUU e Irán se están llevando "muy bien"

01 de julio, 2026 | 10.03

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌afirmó el ‌miércoles que su país se lleva muy bien con Irán y que las recientes reuniones celebradas en Qatar habían sido positivas.

"La desnuclearización ​de Irán ⁠avanza a buen ritmo", ‌declaró Trump a los ⁠periodistas. "Han mantenido reuniones ⁠muy positivas, ya veremos qué pasa".

Estados Unidos e Irán mantuvieron ⁠el miércoles conversaciones técnicas ​en Doha, la ‌capital de Qatar, ‌con el objetivo de ⁠llegar a un acuerdo sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de ​Ormuz ‌y garantizar un alto el fuego duradero, según informaron una fuente conocedora de las conversaciones ⁠y un funcionario iraní.

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El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff se reunieron con el primer ministro qatarí —mediador en las conversaciones ‌junto con Pakistán— para sentar las bases de las negociaciones, pero no asistirían a las propias conversaciones, según la ‌fuente con conocimiento directo de las mismas.

"Nos estamos llevando muy ‌bien", afirmó ⁠Trump, añadiendo que Teherán "ha avanzado mucho".

"Creo que ​van bien", añadió el mandatario.

Con información de Reuters

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