Trump afirma que EEUU e Irán se están llevando "muy bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que su país se lleva muy bien con Irán y que las recientes reuniones celebradas en Qatar habían sido positivas.
"La desnuclearización de Irán avanza a buen ritmo", declaró Trump a los periodistas. "Han mantenido reuniones muy positivas, ya veremos qué pasa".
Estados Unidos e Irán mantuvieron el miércoles conversaciones técnicas en Doha, la capital de Qatar, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y garantizar un alto el fuego duradero, según informaron una fuente conocedora de las conversaciones y un funcionario iraní.
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El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff se reunieron con el primer ministro qatarí —mediador en las conversaciones junto con Pakistán— para sentar las bases de las negociaciones, pero no asistirían a las propias conversaciones, según la fuente con conocimiento directo de las mismas.
"Nos estamos llevando muy bien", afirmó Trump, añadiendo que Teherán "ha avanzado mucho".
"Creo que van bien", añadió el mandatario.
Con información de Reuters