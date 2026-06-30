Caminar por este pueblo jujeño es como volver a la época colonial: conserva calles y edificios de hace más de 300 años

Cuando se piensa en la provincia de Jujuy los primeros destinos turísticos que surgen son todos los pueblos de la Quebrada de Humahuaca como Tilcara, Purmamarca, Maimará y Uquía. Sin embargo, existe una localidad ubicada a 15 kilómetros de La Quiaca que destaca por su valor histórico y cultural. Se trata de Yavi, también conocido como el "oasis de la Puna jujueña".

Esta pequeña ciudad se encuentra a 3.516 m.s.n.m. y habitan solo 300 habitantes. Al caminar por sus calles, los turistas pueden encontrarse con casonas antiguas y paisajes únicos. De hecho, hoy en día se observan diversas construcciones del siglo XVI y siglo XVIII en cualquier rincón del lugar.

Pero lo que sin dudas hace de Yavi un pueblo de importancia nacional es que se trata del único marquesado del Virreinato del Río de la Plata. Debido a su relevancia nacional fue declarado Lugar Histórico en 1975.

Qué hacer en Yavi

Si bien Yavi no es un pueblo de gran extensión tiene varios atractivos turísticos para visitar. Uno de ellos es el Museo Casa Hacienda del Marqués de Tojo, ubicado en la plaza principal, se trata de una casa antigua de adobe que fue sede Marquesado del Valle de Tojo y que se instauró aquí por orden de la Corona Española. Es el único marquesado que hubo en la Argentina.

La vivienda se construyó en lo que hoy es territorio nacional en el siglo XVII. En su interior, todavía conserva muebles de aquellos años y reliquias. Además, años más tarde, habitaron temporalmente en esta casa Manuel Belgrano y Mariano Moreno.

Otro punto significativo de Jujuy es la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Francisco, construida también en el siglo XVII. Se trata de una verdadera joya de la arquitectura con muros de adobe y techos de cañizo.

Asimismo, este pueblo jujeño también cuenta con una serie de petroglifos e inscripciones antiquísimas en la subida del Cerro Las Ocho. Mientras dan una caminata, los turistas pueden observar símbolos indígenas y dibujos grabados en las rocas. Algunos son animales, otros figuras humanos.

Cómo ir hasta Yavi desde San Salvador de Jujuy

Yavi se encuentra a 300 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, justo en el limíte con Bolivia. La mejor opción para llegar desde la capital jujeña es en automóvil. El camino más rápido es por Ruta Nacional 9 hasta La Quiaca. Una vez allí, se debe continuar por Ruta Provincial 5 y en aproximadamente 15 kilómetros se llega a destino. El viaje tiene una duración de 4 horas.