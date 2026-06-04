Quiénes son los 7 “sparrings” que Lionel Scaloni llevó con Argentina al Mundial 2026

Cuarto de los elegidos pueden ser incluídos en la lista del Mundial ante una urgencia.

Al momento de pensar en el armado de la lista de convocados para el Mundial 2026, los cuerpos técnicos cuentan con el permiso de la FIFA para sumar jugadores que son considerados como “sparring”, debido a que se pueden acoplar a los entrenamientos. En el caso de la Selección Argentina, se desprende que Lionel Scaloni tomó la determinación de que viajen siete profesionales.

En principio, la decisión marca una enorme diferencia con lo que sucedió en Qatar 2022. Esto es producto de que el cuerpo técnico hizo uso de los servicios de Federico Gomes Gerth, que se encontraba atajando en las divisiones inferiores de Tigre. Su presencia sirvió de apoyo para los guardametas porque les permitió llevar a cabo otro tipo de entrenamientos.

Mientras que en la edición del 2026 se desprende la presencia de siete jugadores, de los cuales todos sumaron al menos un minuto como jugadores profesionales. La nómina se compone de Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).

Los casos de Nicolás Capaldo y Agustín Giay son bastante particulares porque los dos se encuentran convocados en caso de que Lionel Scaloni no pueda contar con la presencia de Gonzalo Montiel. El lateral derecho de River fue convocado a pesar de que se encuentra cruzando la recuperación de un desgarro. Es por ello que el cuerpo técnico quiere ver otras alternativas en esa parte de la defensa.

Por otro lado, los demás nombres que aparecen y que se muestran en los entrenamientos de la Selección Argentina son considerados como parte de un proyecto a futuro que bastante tiene que ver con la renovación que se dará después del Mundial. Hay una intención de sumar a nuevos nombres con el fin de iniciar un proceso de recambio y armar una base distinta a la vigente.

También es importante mencionar que Joaquín Freitas, Ignacio Ovando y Simón Escobar no pueden formar parte del Mundial. Esto es producto de que Lionel Scaloni no incluyó sus nombres en la lista preliminar que se compone de 55 nombres. La FIFA no permite cambios en la misma porque justamente se trata de una nómina extensa que debería estar bien cubierta.

Sin embargo, Beltrán, Freitas, Aranda, Capaldo y Giay sí pueden ser incluidos en la lista de los 26 elegidos para representar a la Argentina en el Mundial. Esto es producto de que el reglamento le da a cada federación la posibilidad de llevar a cabo un cambio hasta 24 horas antes del partido inicial en caso de que se registre un evento inesperado, como puede ser una lesión.