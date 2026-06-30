Una figura de Telefe se ve envuelto nuevamente en una polémica luego de realizar cuestionables críticas al aire.

La producción de Telefe decidió cambiar nuevamente las reglas de aislamiento para que los participantes de Gran Hermano pudieran seguir en vivo los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En ese sentido, Leandro Nigro realizó un comentario contra el futbolista Lionel Messi que generó repudio en la audiencia del reality.

Luego de que Lionel Messi fallará un penal en el partido de la Selección Argentina contra Austria, durante la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de 2026, el cual se disputó en Dallas, el participante expresó: “Es una verga Messi”.

A raíz de este inconveniente al aire, los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada comenzaron a exigir la expulsión del participante a través de redes sociales: “Expulsión por antipatria", "tiene que salir con el 99,9% de los votos", "¿quién es este para criticar a Messi?", "que caiga en placa y lo sacamos”.

La situación complicada de Leandro Nigro

El jugador de Gran Hermano Generación Dorada, Leandro Nigro, viene teniendo una racha negativa por su bajo perfil dentro del juego. Por otro lado, no es la primera vez que Nigro se ve envuelto en una polémica de esta índole. Anteriormente también había hecho comentarios igual de despectivos contra el piloto Franco Colapinto.

Asimismo, a mediados de mayo, la propia voz de Gran Hermano les dio un llamado de atención a varios participantes que prácticamente pasan desapercibidos por la cámara: "Me gustaría poder decir que todos comprenden la importancia de esta experiencia. Este no es un lugar para estar escondidos o para perpetuarse en la sombra sin exponerse".

El histórico conductor Santiago del Moro también se refirió a la situación y expresó: "Lo que evalúa Gran Hermano es que hay tantos chicos y chicas con ganas de estar ahí, y parece que a él no le interesa".