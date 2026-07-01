Que no te estafen: las 3 cosas a tener en cuenta a la hora de comprar un parlante

La propuesta incluye barras de sonido, auriculares y parlantes.

Con la llegada del aguinaldo, muchos argentinos aprovechan este ingreso extra para concretar compras pendientes o renovar equipos de tecnología para el hogar. En ese escenario, Thonet & Vander presentó una selección de productos de audio con descuentos y opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, pensados para distintos usos y presupuestos.

La propuesta incluye barras de sonido, auriculares y parlantes, con alternativas orientadas tanto a quienes buscan mejorar la experiencia al ver películas y series como a quienes priorizan escuchar música, trabajar, estudiar o disfrutar de videojuegos con mejor calidad de sonido.

"El aguinaldo suele ser una oportunidad para invertir en productos que realmente mejoran la experiencia de uso cotidiana. Hoy el audio dejó de ser un accesorio para convertirse en parte de cómo las personas disfrutan el entretenimiento, trabajan o comparten tiempo con los demás", explicó Erica Brelis, gerente de Ecommerce de Thonet & Vander.

Barras de sonido para una experiencia más inmersiva

La marca destaca las barras de sonido como una de las principales opciones para quienes quieren transformar el living en un espacio de entretenimiento con un sonido más envolvente al mirar series, películas o eventos deportivos.

Entre las promociones disponibles se encuentra la Rein Gen2, con un 35% de descuento, a $1.007.500 o 12 cuotas sin interés de $83.958,33. También aparece la Stern, con un 35% de rebaja, a $609.336 o 12 cuotas de $50.778, mientras que la RÖHRE Gen2 cuesta $344.500 con el mismo descuento y la posibilidad de abonarla en 12 cuotas de $28.708.

La marca destaca las barras de sonido como una de las principales opciones.

Auriculares y parlantes con opciones para distintos presupuestos

Para quienes buscan una experiencia de escucha más personal, la compañía recomienda sus auriculares, pensados para trabajar, estudiar, jugar o escuchar música durante el día. El modelo DAUER 3 Gen se ofrece a $170.000 o 12 cuotas de $14.166,67, mientras que el BOHNE cuesta $110.999 y el KLEIN G2, $40.999, ambos con financiación en 12 pagos sin interés.

En la categoría de parlantes, la propuesta apunta a musicalizar distintos ambientes, reuniones con amigos o actividades al aire libre. El HOLM tiene un 35% de descuento y queda en $126.391,85, financiable en 12 cuotas de $10.532,65. Por su parte, el ZIEGEL se comercializa a $210.000 o 12 cuotas de $17.500, mientras que el FREI TOPP ofrece el mayor beneficio de la lista, con un 50% de descuento, por $97.999,50.

Con esta selección, Thonet & Vander busca ofrecer alternativas para quienes decidan destinar el aguinaldo a incorporar equipos de audio de alta fidelidad, con opciones que combinan diseño, rendimiento y diferentes rangos de precio.