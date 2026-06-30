Jugadores neerlandeses sufren insultos racistas en internet tras perder por penales ante Marruecos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Países Bajos vs. Marruecos

Los jugadores de la selección de los Países Bajos que fallaron ‌sus penales en ‌la derrota del lunes ante Marruecos en la tanda de penales del Mundial fueron objeto de insultos racistas en internet, informó el martes la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville fallaron sus lanzamientos, ​lo que permitió ⁠a Marruecos imponerse 3-2 en los penales ‌tras el empate 1-1 al final ⁠de la prórroga en ⁠su partido de dieciseisavos de final disputado en Monterrey, y fueron objeto de comentarios discriminatorios, racistas y ⁠de incitación al odio en las ​redes sociales, según la KNVB.

"Nos ‌parece atroz y presentaremos una ‌denuncia ante 'Meld Online Discriminatie' (Denuncia de Discriminación en ⁠Línea)", dijo la entidad.

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"Una vez presentada la denuncia, su equipo jurídico evaluará si los comentarios constituyen un delito punible. Esto puede dar ​lugar ‌a la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía, que a su vez podría iniciar una investigación penal", añadió la federación.

No es la primera vez ⁠que los jugadores se enfrentan a abusos racistas en internet tras fallar penales en un gran torneo.

Los ingleses Marcus Rashford, Bukayo Saka y Jadon Sancho sufrieron abusos tras la derrota en la final de la Eurocopa ante Italia en 2021, lo ‌que llevó a que dos personas fueran condenadas a prisión y otra recibiera una condena condicional.

En las semanas posteriores al torneo, la policía británica detuvo a varias personas en el marco ‌de una amplia campaña contra el discurso de odio en internet dirigido a los jugadores.

"El fútbol une ‌a millones ⁠de personas diferentes, mientras que la discriminación hace exactamente lo contrario. Por ​lo tanto, va en contra de todo lo que representa el fútbol", añadió la KNVB.

Con información de Reuters