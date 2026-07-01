Inglaterra nunca se dio por vencida ante RD Congo, dice DT Tuchel

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se mostró orgulloso el miércoles de cómo sus jugadores se negaron a aceptar la derrota que ‌tenían ante sus ojos cuando ‌estuvieron a punto de sufrir una eliminación prematura y sorprendente del Mundial a manos de la República Democrática del Congo, antes de que Harry Kane acudiera al rescate.

La República Democrática del Congo se adelantó pronto en el marcador y estaba a punto de dar la que habría sido una de las mayores sorpresas de la historia del Mundial hasta que Inglaterra encontró la manera ​de pasar a octavos ⁠de final con una victoria por 2-1.

"Este equipo hoy no ha aceptado ‌la derrota como resultado", dijo Tuchel a los periodistas.

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"Simplemente no ⁠la aceptaron, y eso me llena de orgullo ⁠porque hicieron lo que había que hacer. Hoy las cosas se pusieron difíciles, pero dieron la cara y conseguimos la merecida victoria".

"No nos rendimos, no nos ⁠rendimos. Eso es lo que caracteriza a este equipo. Como dije, ​no lo aceptaron y es fantástico sentir esto desde ‌el banquillo como entrenador".

Inglaterra parecía estar en ‌serios apuros hasta el gol del empate de Kane a quince minutos ⁠del final, y Tuchel cree que su equipo debería haber igualado el marcador mucho antes, pero se enfrentaron al portero congoleño, Lionel Mpasi, que estaba en un estado de forma espectacular.

"Creo que el resultado al descanso no fue ​justo", dijo ‌Tuchel. "Encajamos un gol muy pronto, lo que complicó aún más las cosas. Creo que no acertamos con nuestra presión en los primeros 15 o 20 minutos".

"Vi que un equipo más fuerte atacaba cada vez con más libertad y creaba cada vez más peligro ante su ⁠portería. Mantuvimos la fe y creo que, incluso en la segunda parte, seguimos presionando, presionando y presionando, mientras el portero seguía realizando paradas increíbles".

LA CONFIANZA DE LOS JUGADORES

Tuchel hizo lo que pudo desde el banquillo, pero al final todo se redujo a la confianza de sus jugadores.

"Mientras intentas animar y ayudar desde el costado, tienes la sensación de que los jugadores están libres, de que no están nerviosos", dijo.

"No ‌jugaron con miedo, jugaron con determinación y, sencillamente, no nos conformamos con eso. Sabíamos que estos partidos de eliminatoria son así en esta fase del torneo.

"Hay que encontrar la manera y, cuando la encuentras y el portero vuelve a parar, se hace aún más difícil, así que era absolutamente necesario seguir creyendo y ‌seguir llamando a esa puerta hasta que se abriera".

La recompensa para Inglaterra es un viaje al Estadio Azteca para enfrentarse el domingo a México, uno de los países anfitriones.

"Quizá ‌sea uno de ⁠los partidos más bonitos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca", dijo Tuchel.

"Nos esperan muchos obstáculos, ​por no hablar de que la altitud será, por supuesto, una gran desventaja, ya que no podemos adaptarnos físicamente a ella en cuatro días. Es sencillamente imposible".

Con información de Reuters