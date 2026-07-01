República Democrática del Congo deja imagen positiva, dice DT, tras épico duelo con Inglaterra

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

La selección de República Democrática del Congo (RDC) dejó una imagen positiva de su fútbol ‌ante el mundo ‌tras plantar cara a Inglaterra en la derrota 2-1 por los dieciseisavos de final del Mundial, dijo el miércoles el entrenador Sébastien Desabre.

Los congoleños mantuvieron la ventaja durante más de una hora antes de que un doblete de Harry Kane dio vuelta el marcador ​en los últimos ⁠15 minutos, lo que supuso la eliminación del elenco ‌africano y el pase de Inglaterra a ⁠octavos de final, donde se ⁠enfrentará a México.

"Cuando representas a la selección tienes que dejar una buena imagen y creo que eso es lo ⁠que hemos hecho", dijo Desabre, cuyo equipo marcó ​a los siete minutos y se ‌defendió con firmeza antes de ‌acabar encajando dos goles en el final.

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"Estamos más ⁠orgullosos que decepcionados. Por supuesto, nos da pena tener que abandonar el Mundial, pero hemos marcado cinco goles en el torneo, nos hemos enfrentado a selecciones ​mucho mejor ‌clasificadas y hemos conseguido buenos resultados".

Desabre sorprendió al adoptar un planteamiento más ofensivo de lo que se había previsto, incluso por parte del seleccionador inglés Thomas Tuchel, con cuatro defensas en ⁠lugar de cinco.

"Queríamos aprovechar la amplitud del campo y necesitábamos espacio. También queríamos cerrar mejor el centro y cortar el paso a (Elliott) Anderson, que es importante en la construcción del juego inglés", explicó.

"Conseguimos acorralar a Inglaterra, pero reaccionaron, y esa es la capacidad de estos grandes equipos. ‌Hizo falta el mejor delantero del mundo para salvarlos, y eso es lo que ocurre contra estas grandes selecciones. Hicimos lo que pudimos, estuvimos cerca de ganar, pero también se puede considerar una especie de victoria para nosotros".

RDC disputaba ‌su segundo Mundial, 52 años después de su debut en 1974, cuando el país se conocía como Zaire, y ‌encajó 13 goles ⁠en tres partidos sin marcar ninguno.

En esta ocasión, terminó como el mejor de los ​terceros tras empatar con Portugal, caer con Colombia y vencer a Uzbekistán en la fase de grupos.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta. Editado en español por Javier Leira)