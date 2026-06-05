El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, durante la conferencia de prensa previa a su amistoso internacional contra Honduras

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, trajo alivio al búnker albiceleste al confirmar este viernes que el astro Lionel Messi se encuentra recuperado de su lesión y sumará minutos en los partidos amistosos ante Honduras e Islandia, los últimos compromisos preparatorios antes del inicio de la Copa del Mundo.

Durante una conferencia de prensa brindada en los Estados Unidos, el entrenador nacional detalló que el capitán viene con una evolución muy favorable, habiéndose entrenado ya una parte a la par del grupo de convocados, lo que marcó el fin de sus trabajos de manera totalmente diferenciada. "Leo (Messi) viene bien, se ​entrenó ya una ⁠parte con el grupo y ‌eso ya es importante, ya ⁠no está totalmente ⁠diferenciado", dijo Scaloni.

El fantasma de la alarma física se había encendido diez días atrás, cuando el futbolista de 38 años sufrió una fuerte sobrecarga muscular jugando para el Inter Miami, en lo que fue la victoria por 6-4 frente a Philadelphia Union en la Major League Soccer. Respecto a los plazos de su regreso formal a las canchas, Scaloni añadió: "(Messi) viene bastante bien e incluso puede ser que forme parte de alguno de los partidos, algunos ​minutos. ‌Veremos si en este o en el otro, pero está bastante mejor y eso nos da tranquilidad".

La agenda del conjunto nacional estipula que Argentina enfrentará este sábado a Honduras en el estado de Texas, mientras que el próximo martes cerrará la gira ante Islandia en Alabama. En la misma rueda con los periodistas, el técnico nacido en Pujato reveló una divertida infidencia sobre cómo se gestó la confirmación de que el rosarino disputaría su sexta Copa del Mundo histórica, relatando que le mandó un mensaje y Messi le contestó que iba a esperar a que saliera la lista para ver si figuraba convocado. "Le escribí un ‌mensaje y me dijo que iba a esperar la lista para ver si estaba convocado. Y le dije: 'Estás convocado'. Así fue", contó.

La cita máxima del fútbol, que tendrá lugar de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio. Durante la primera fase del certamen, el vigente campeón de América integrará el Grupo J, zona en la que se medirá ante sus pares de Argelia, Austria y Jordania.

Con información de Reuters