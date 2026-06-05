Revelaron un audio que el Indio Solari no se animó a mandarle a Lionel Messi poco antes de morir: "Un campeonato más"

El Indio tenía un mensaje especial para Messi.

La muerte del Indio Solari, este viernes 5 de junio a los 77 años, caló hondo en el corazón de millones de argentinos y, entre ellos, de un universo futbolero que por un momento dejó en segundo plano la preparación de la Selección de cara al Mundial 2026. En medio del duelo por el cantautor popular, se conoció un emotivo mensaje que, según trascendió, el músico había destinado a Lionel Messi.

Carlos Alberto Solari, líder fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, despertó un fanatismo casi religioso en miles de personas que durante décadas recorrieron el país para verlo en un escenario y lo veneraron como a un semidiós. Pero, puertas adentro, el propio Indio guardaba con cierto pudor su admiración por otra figura argentina: Lionel Andrés Messi. No era un dato menor: ya tras Qatar 2022 había elogiado al capitán y hablado de su "alma invencible".

El mensaje del Indio Solari a Lionel Messi.

El audio que el Indio no se animó a enviar

Según contó el periodista Hernán Castillo, hace apenas un mes el Indio decidió grabarle un mensaje de voz al capitán de la Albiceleste en plena preparación para la Copa del Mundo. El audio, de poco más de un minuto, finalmente nunca fue enviado: el propio músico se lo guardó por timidez. Sin embargo, un amigo íntimo se lo hizo llegar al comunicador para que oficiara de nexo y lo compartiera con el público.

Este viernes, ya conocida la noticia del fallecimiento, Castillo decidió hacerlo público en su programa de streaming. "El mundo tiene que saber esta cuestión. De tantas cosas que pasan, la admiración de un tipo como el Indio a Messi debería recorrer bastante y ahora sí llegarle a él porque no se animaba a mandárselo, le daba vergüenza", explicó el periodista al difundir el material.

"Has sido un tesoro deportivo argentino"

De acuerdo con lo relatado por Castillo, el mensaje tiene un claro tono de agradecimiento y de fanatismo por los años de fútbol que el diez le regaló al deporte. "Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir", arranca la grabación.

Acto seguido, el frontman lo definió como un patrimonio del país: "Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también".

Luego llegó la despedida, cargada de buenos deseos para el rosarino: "Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te mereces una buena vida".

El bis: el sueño de otra estrella

La grabación, sin embargo, tuvo lugar para una posdata que hoy resuena más fuerte que nunca. Antes de cerrar, el Indio se permitió un último deseo, mitad anhelo de hincha, mitad confianza absoluta en el capitán: "Posdata, ¿qué tal si ganás un campeonato en el mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso", remató emocionado.

Aquellas palabras, grabadas un mes atrás y reveladas el mismo día de su partida, quedaron como una suerte de testamento futbolero del músico. Carlos Alberto Solari, que padecía Parkinson y se había despedido de los escenarios en 2017, dejó así su deseo flotando justo cuando la Selección ultima los detalles para buscar, a partir del 11 de junio, esa estrella que el Indio soñó ver por última vez.