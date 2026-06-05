Brancatelli reveló lo que hizo el Indio Solari "el día que le gatillaron a Cristina”

Durante una transmisión de A la Barbarossa, el periodista Diego Brancatelli reveló un dato inédito del Indio Solari y Cristina Kirchner.

Durante una transmisión de A la Barbarossa (Telefe), el periodista Diego Brancatelli reveló un detalle íntimo sobre el músico Carlos “Indio” Solari vinculado al intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Este viernes 5 de junio falleció el Indio Solari a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. El artista padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía una década y batalló durante todo este tiempo. En ese sentido, Diego Brancatelli decidió divulgar un dato inédito sobre una histórica fotografía del músico con Cristina Kirchner: “Para que realmente el Indio acceda a sacarse una foto con un político o una política en este caso, la admiración y la cercanía que tiene que existir”.

Asimismo continuó: “Él no accedia fácil a todo esto. Estamos hablando del hermetismo extremo que manejaba el Indio”. Luego reveló: “Estoy hablando con el entorno de Máximo. ¿Se acuerdan del día que la gatillaron a Cristina? Máximo estaba cenando con el Indio”.

El intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner

El 1 de septiembre de 2022, intentaron asesinar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Esa noche, mientras la entonces vicepresidenta saludaba a los militantes que realizaban una vigilia, un hombre llamado Fernando André Sabag Montiel se acercó a centímetros de su rostro y le apuntó con una pistola Bersa Thunder calibre 32. El atacante gatilló el arma, pero no salió la bala a pesar de estar cargada.

Rápidamente, el agresor fue violentado por los propios manifestantes y detenido por la Policía Federal Argentina. Por este caso, tanto Sabag Montiel como sus cómplices Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo enfrentaron el respectivo juicio oral y público por el delito de tentativa de homicidio calificado.