A qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia del Mundial 2026 sin recurrir a Fútbol Libre o Xuper TV

El Estadio Azteca alberga la fiesta inaugural.

Tres años y medio pasaron desde aquella final en Lusail entre Argentina y Francia. Parece ayer, pero el tiempo pasó y el torneo vuelve a comenzar. Hablamos del Mundial 2026, que comienza a disputarse este jueves en el mítico Estadio Azteca, aquel que supo recibir a Pelé y a Diego Maradona en otras ediciones, que en esta ocasión abre el torneo entre México y Sudáfrica.

Sin embargo, antes de este encuentro y cómo en cada edición se podrá disfrutar de la ceremonia inuagural. Todo un clásico de estos eventos que en este caso tendrá lugar en el Azteca, en México DF. Un estadio que fue remodelado para esta copa y que se prepara para recibir de la mejor forma posible al mundo, con un espectáculo que dará vueltas el planeta y servirá de puntapié a este gran evento.

A qué hora y por dónde ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La ceremonia principal se realizará este jueves 11 de junio a las 14:30 (hora argentina), noventa minutos antes de comenzar el partido entre México y Sudáfrica que abrirá el Grupo A y este Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial podrá verse en vivo a través de DSports, cuyas señales están disponibles tanto en DirecTV como en Flow (canales 109 y 110) y también en la plataforma Paramount+. Además, la transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe, mientras que quienes prefieran seguirla por streaming podrán hacerlo mediante Disney+ Premium.

Cómo será la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La ceremonia inaugural en México tendrá una fuerte impronta cultural, con un espectáculo inspirado en las tradiciones aztecas y elementos característicos como el papel picado. Además, contará con presentaciones musicales de artistas reconocidos como Alejandro Fernández, Belinda y J Balvin. Tres artistas con un peso indicutible en Latinoamérica. y por supuesto estará Shakira como figura central para la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. La artista colombiano lanzó esta canción hace algunos días con la participación en el video de grandes figuras, donde destaca Lionel Messi.

El Azteca la noche de su reinauguración.

Las otras dos ceremonias de apertura se llevarán a cabo el viernes 12 de junio en Canadá y Estados Unidos. En territorio canadiense, los festejos comenzarán a las 14:30 (hora argentina) en el BMO Field de Toronto y ofrecerán un recorrido artístico por la diversidad cultural del país, con actuaciones de figuras destacadas como Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara.