Quien es Santiago Giménez, el argentino que juega para México en el Mundial 2026

Santiago Giménez es una de las principales figuras de la Selección de México para el Mundial 2026 y tiene una historia ligada a nuestro país. No sólo porque nació en suelo argentino, sino porque también su padre vistió los colores de Boca Juniors y dejó su huella. El delantero del Milan de Italia es hoy una de las principales apuestas del DT Javier Aguirre y se perfila para ser figura en la "Tri", que quiere llegar lejos.

La historia de Santi Giménez, quién es el argentino que juega para México en el Mundial 2026

El atacante nació en Buenos Aires el 18 de abril del 2001 mientras su papá vestía la camiseta "Azul y Oro" para nueve años más tarde comenzar su recorrido en las inferiores del Cruz Azul. Con 16 años debutó en Primera División y con el paso del tiempo se afianzó como titular para en 2022 dar el gran salto a Europa. Su próximo club fue el Feyenoord de Países Bajos, donde en 104 partidos oficiales marcó un total de 65 goles en tres temporadas. En 2024 se calzó la camiseta del Milan de Italia, donde juega actualmente y lleva 93 gritos en 242 compromisos disputados.

A diferencia de su padre, Santiago Giménez no llegó a ser parte de Boca ya que con cuatro años emigró a México cuando el "Chaco" pasó al Veracruz. De esta manera, se crió allí y al nacionalizarse mexicano tuvo la oportunidad de, con los años, hacer su debut en la Selección. Actualmente acumula 47 cotejos jugados con la "Tri" en los que convirtió 6 tantos y brindó 3 asistencias, por lo que buscará aumentar dichos números en el Mundial.

Santiago Giménez, actual jugador del Milan que representará a México en el Mundial 2026

Quién es Christian Giménez, el padre del delantero de México que jugó en Boca

El ex volante ofensivo, apodado "Chaco" por la provincia en la que nació, salió de las inferiores de Boca Juniors y años después se radicó en tierras mexicanas, donde representó a equipos como el Veracruz, el Cruz Azul, el América y el Pachuca, club en el que colgó los botines en 2018. Si bien llegó a jugar con la "Albiceleste" a nivel juvenil, en 2013 disputó cinco partidos con el seleccionado mexicano para dos años más tarde comenzar su carrera como entrenador. En su etapa como futbolista ganó varios títulos entre los que se destacan dos copas Libertadores -con el "Xeneize"-, una Sudamericana, cuatro copas de la Concacaf y trofeos a nivel local con las camisetas que vistió.

Christian "Chaco" Giménez, padre de Santiago Giménez, con pasado en Boca Juniors

Los números de Santi Giménez en su carrera

Clubes : Cruz Azul de México; Feyenoord de Países Bajos y Milan de Italia.

: Cruz Azul de México; Feyenoord de Países Bajos y Milan de Italia. Partidos jugados : 302 (+47).

: 302 (+47). Goles : 115 (+6).

: 115 (+6). Asistencias : 31 (+3).

: 31 (+3). Títulos: Cruz Azul (5); Feyenoord (4) y Selección de México (3).

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