Tato Aguilera confirmó quién es el refuerzo para Boca buscan Riquelme y Arruabarrena

El presidente de Boca Juan Román Riquelme.

Con Rodolfo Arruabarrena a cargo de su segundo ciclo con Boca, el conjunto "Xeneize" busca cerrar un buen mercado de pases donde hay un nombre que es prioridad absoluta. Es que el club viene de quedarse afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que su presidente Juan Román Riquelme sabe que ya no hay margen de error con respecto al armado del plantel.

Las dos últimos dos años y medio del conjunto de La Ribera son de fracasos constantes en el ámbito deportivo. El margen de error ya no existe y la Copa Sudamericana 2026 pasa a ser uno de los grandes objetivos en este segundo semestre, en búsqueda de terminar con la sequía de más de tres años sin campeonatos y de 18 sin lograr un título internacional, desde aquella lejana Recopa 2008.

Quién es el refuerzo que busca Boca y que puede cerrarse en las próximas horas

El periodista Tato Aguilera dio detalles sobre el avance de las negociaciones por Sebastián Villa, futbolista colombiano de Independiente Rivadavia de Mendoza que parece estar cada vez más cerca de volver a ponerse la azul y oro. "El nombre que pica en punta para reemplazar a (Changuito) Zeballos es Sebastián Villa. Es un reemplazante natural. Es el que quieren", resaltó el comunicador.

Sebastián Villa durante su paso por Boca.

Además, dijo cuál es la diferencia en las pretenciones económicas que hoy separan a los mendocinos y el "Xeneize". "Boca está detrás de Sebastián Villa por seis millones de dólares, que es la cifra arreglada entre Independiente Rivadavia y Villa para poder salir. No van a poner 10 millones. Ya hablaron con Villa, quiere volver a Boca y tiene ese deseo. Boca va a negociar por Sebastián Villa", resaltó Aguilera.

El gesto de Sebastián Villa para Boca

En la misma línea, el delantero tuvo un guiño importante para con el "Xeneize" que parece acercarlo más y más. Puso una foto de él acompañada por emojis con corazones azules y amarillos (los colores de Boca), una pelota y un avión. Un posteo que despertó suspicacias sobre el avance de la operación, a sabiendas de que la dirigencia del club mendocino tendría una promesa de venta con el jugador.

La búsqueda de un arquero

Por otra parte, el club está con la vista puesta en conseguir un arquero más, frente a larga lesión que afronta el arquero Agustín Marchesín y un Leandro Brey que no termina de convencer. Es así que el uruguayo del Inter de Porto Alegre Sergio Rochet pica en punta como el candidato a ser refuerzo, mientras que la segunda opción en carpeta es el colombiano Álvaro Montero.