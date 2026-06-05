Boca eligió DT: Riquelme dio un paso concreto por el Vasco Arruabarrena

Boca Juniors tiene un principal candidato para reemplazar a Claudio Úbeda y dio un paso concreto, ya que Juan Román Riquelme avanzó por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Boca Juniors comenzó a definir el rumbo de su proyecto deportivo tras una temporada marcada por los golpes deportivos. Después de la eliminación en la Copa Libertadores y en el Torneo Apertura, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme dio un paso concreto para contratar a Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo.

Según reveló este viernes ESPN, el exlateral izquierdo y campeón como jugador con el club recibió una propuesta formal para regresar a La Bombonera y afrontar su segundo ciclo al frente del equipo. Ahora, la decisión quedó en manos del propio entrenador, que respondió que se tomará algunos días para analizar la oferta.

El factor familiar, la principal duda del Vasco

Más allá de la importancia de Boc, la decisión no resulta sencilla para Arruabarrena. El entrenador tiene gran parte de su vida familiar instalada en España y en distintas entrevistas reconoció que ese aspecto tiene un peso fundamental a la hora de evaluar nuevos desafíos. Durante los últimos años eligió mantenerse cerca de su familia mientras continuaba trabajando en el extranjero, por lo que regresar al fútbol argentino implicaría una modificación importante en su rutina personal.

Sin embargo, también admitió en reiteradas oportunidades qué significado tiene el club para él. “Soy bostero, nací futbolísticamente ahí y siempre se movilizan muchas cosas cuando se habla del club”, expresó hace algunas semanas en una entrevista. Formado en las divisiones inferiores y protagonista de algunos de los ciclos más exitosos de la institución, el vínculo emocional sigue intacto. Por eso, en la dirigencia mantienen expectativas positivas respecto a una posible aceptación de la propuesta.

Juan Román Riquelme apuesta por un hombre de la casa

La elección del "Vasco" no es casual. Dentro del club consideran que se trata de una figura que conoce perfectamente el ADN de Boca Juniors, la presión que implica dirigir al equipo y el manejo de un vestuario con futbolistas de jerarquía. Además, Arruabarrena mantiene una imagen positiva entre los hinchas y es visto como un entrenador capaz de unir distintos sectores del mundo Boca, algo especialmente valorado en un contexto complejo.

Desde que dejó el fútbol argentino, Arruabarrena desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Dirigió en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, acumulando experiencia en diferentes escenarios y ampliando su recorrido profesional. Por ese motivo, el ofrecimiento de Boca representa una oportunidad especial, tanto desde lo emocional como desde lo deportivo.

La salida de Úbeda dejó expuesta la necesidad de tomar decisiones rápidas. El golpe de quedar afuera de la Copa Libertadores y perder terreno en las competencias locales obligó a la dirigencia a acelerar los tiempos. En ese contexto, Riquelme entiende que la elección del próximo entrenador será determinante para el futuro inmediato de Boca, con vistas a las elecciones del 2027.

Cómo fue el primer ciclo de Arruabarrena en Boca

El "Vasco" Arruabarrena ya dirigió a Boca Juniors entre 2014 y 2016. Durante ese período consiguió dos títulos oficiales: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina del mismo año. En números, su paso por el banco xeneize dejó un saldo positivo. Dirigió 75 encuentros, con 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas, alcanzando una efectividad superior al 68%.

Sin embargo, también atravesó momentos difíciles que marcaron su gestión. Las eliminaciones frente a River Plate en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 dejaron heridas importantes en él y también en los hinchas, que sin embargo le reconocen su amor y profesionalismo por los colores.

Especialmente recordada fue la serie de Libertadores que terminó con la descalificación de Boca tras el episodio del gas pimienta en La Bombonera, uno de los acontecimientos más polémicos de la historia reciente del fútbol sudamericano. A pesar de esos antecedentes, dentro del club consideran que el paso del tiempo y la experiencia adquirida podrían convertir al Vasco en una versión más madura y preparada para afrontar un nuevo desafío.