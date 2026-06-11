Mundial 2026, el torneo cruzado por la violencia en la tierra del Premio FIFA de la Paz

Después de 3 años y medio vuelve a jugarse un Mundial. Es la menor diferencia de tiempo en la historia entre una Copa del Mundo y otra, ya que Qatar 2022 se jugó en diciembre y, ahora, volvió a ser en sus meses habituales de junio y julio. Es decir, la Selección Argentina quedó con un semestre menos de campeón del mundo. En el olimpismo, el período que pasa entre Juegos Olímpicos es llamado "olimpiada", pero el tiempo entre Mundiales no tiene un nombre específico, aunque lo que pasa entre Mundial y Mundial suele ser la unidad de medida para mucha gente. Una cosa que ocurrió en ese lapso intermedio entre torneos fue que Gianni Infantino le entregó "el premio FIFA de la Paz" a Donald Trump, el presidente del país que, un día antes de que arranque el torneo en su territorio, bombardeó a Irán, un país participante de la competencia. Así es este torneo.

El fútbol en norteamérica se va a desarrollar bajo esas normas. Controles prepotentes a delegaciones de países que Estados Unidos considera "peligrosos", visas negadas a árbitros y, como si esto fuese poco, la FIFA se plegó y le bajó el pulgar a una camiseta de una selección nacional. Haití no puede presentarse a jugar con una camiseta que hacía honor a la Batalla de Vértières, el cruce bélico en el que las fuerzas revolucionarias haitianas vencieron al ejército francés enviado Napoleón en 1803. La cobertura de El Destape tendrá principal atención a las situaciones que son -o que tendrían que ser- imposibles de normalizar tanto dentro del campo de juego como fuera de la cancha.

A lo largo de lo que dure el Mundial, El Destape brindará una cobertura multimedial y con una mirada especial. En colaboración con Telesur, llegó al Mundial 2026 y estará desde esas tierras compartiendo lo que pasa en aquel suelo con la pasión, con el fútbol y con cada detalle que transcurra, especialmente, en México una de las sedes que trata de ponerle un freno a los avances desemsurados de Estados Unidos. Justamente, en México se va a jugar el primer partido de la Copa: será en el estadio Azteca que será el primero en ser sede de tres copas del mundo. El primer partido del torneo será el de México vs Sudáfrica. El especialista en fútbol exótico (o alternativo) Nahuel Lanzón -quien escribirá durante toda la competencia- se mete con una mirada propia en el fútbol sudafricano y cuenta por qué esa Selección tiene como base a un equipo que nació en el Apartheid.

Lo que es más llamativo del Mundial 2026 es que muchas de las cosas nos van a rememorar a Diego. Telesur, el estadio Azteca, y lógicamente ese primer cruce entre selecciones ya que la última vez que jugaron fue en el mítico Mundial 2010 cuando Maradona nos hizo ilusionar. Y, para colmo, el 22 de junio -día en el que Argentina juega con Austria- se cumplirán 40 años de ese partido ante Inglaterra que lo elevó al Olimpo de los próceres argentinos.

El video del día en CentroAtras

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